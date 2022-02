Belinda responde a Christian Nodal con “Mentiras ‘Cabrón'”, su nuevo tema

Ciudad de México, 20 de febrero (AS México).- Tras el revuelo que causó la nueva canción de Christian Nodal, titulada “Ya no somos ni seremos”, ahora Belinda ha querido responder de la misma manera a lo expresado por su exprometido, por lo que decidió estrenar un nuevo tema musical titulado “Mentiras ‘Cabrón'”

Fue por medio de su canal de oficial de YouTube que la artista compartió este nuevo sencillo, sin anunciar nada por ninguna de sus redes sociales, lo que sorprendió a sus fans, quienes le manifestaron su entero apoyo por la situación que está viviendo y, en tan sólo unas horas, ha alcanzado miles de reproducciones.

De acuerdo a la descripción se trata de un demo, lo que significa que es una maqueta musical o una grabación de prueba con el fin de promocionar el sencillo antes de que salga la edición final, por lo que es posible que posteriormente Belinda estrene otra versión de este tema.

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría, que siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no, te digo que no, no quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo”, nos dice un fragmento de la canción de la intérprete.