Rusia acusa a EU de estar detrás de ataque contra Kremlin; Putin “mantuvo la calma”

MADRID, 4 (EUROPA PRESS).- Rusia ha tildado este jueves de “ridículas” las declaraciones de Ucrania desvinculándose del ataque con drones ejecutado el miércoles contra el Kremlin, que Moscú ha descrito como un intento de asesinato contra el Presidente, Vladímir Putin, al tiempo que ha señalado que la orden habría sido dada por las autoridades de Estados Unidos.

“Todo será reforzado”, ha dicho, al tiempo que ha recalcado que Putin “mantuvo la calma” durante el suceso. “En momentos difíciles y en situaciones extremas, el Presidente siempre mantiene la calma, es claro en sus valoraciones y en las órdenes que da”, ha destacado, antes de incidir en que en este caso “no pasó nada nuevo”.

Asimismo, ha manifestado que el desfile por el Día de la Victoria, previsto para el 9 de mayo, tendrá lugar en la Plaza roja de Moscú, “sin cambios en los planes”, antes de manifestado que no hay prevista una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia para abordar el ataque con drones, que se saldó sin víctimas.

❗️ Russian propaganda reports that two drones attempted to attack the Kremlin that night

Unfortunately, "Putin was not hurt," the Kremlin media reported.

The Mayor of Moscow said that from today a ban on the launch of unmanned aerial vehicles is being introduced in the capital,… pic.twitter.com/fmVInXxejE

