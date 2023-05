“Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú”, asegura Presidente de Ucrania en Helsinki

Por David Rising

KIEV, Ucrania (AP).— Rusia afirmó el miércoles haber frustrado un ataque con drones contra el Kremlin, calificándolo de un fracasado atentado contra el Presidente Vladímir Putin y prometiendo represalias por lo que calificó como un acto “terrorista”. El Presidente ucraniano rechazó las acusaciones, afirmando: “Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú”.

Putin no estaba en el Kremlin en ese momento, sino en su residencia en Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, informó su vocero Dmitry Peskov a la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti.

No hubo confirmación independiente del supuesto ataque. Las autoridades rusas dijeron que ocurrió durante la noche, pero no ofrecieron evidencia alguna. Tampoco explicaron por qué les demoró más de 12 horas reportar el incidente.

