CRÓNICA | De casilla en casilla, los mexiquenses exigieron un cambio y así lo votaron

Toluca, 4 de junio (SinEmbargo).– “Queremos un cambio”. Esta fue la frase que repitieron una y otra vez mexiquenses que este 4 de junio votaron para elegir a su próxima Gobernadora, a quien no le permitirán fallar porque ya están cansadas y cansados de “la violencia, feminicidios, secuestros y corrupción”.

Precisamente atender la inseguridad y la mala gestión fue una de las promesas que Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y PVEM, hizo a las y los mexiquenses al cierre de la jornada electoral en donde ya celebró “su victoria”. Mario Delgado, dirigente del partido guinda, aseguró que las cifras de la encuestadora Parametría les da 17 puntos de ventaja, la encuesta de Enkoll 15 puntos, mientras que el El Financiero reportó 18 puntos de diferencia.

Al cierre de la jornada, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, abanderada de la coalición Va por México (PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza), se declararon ganadoras. Luego llegaron las encuestas de salida y los conteos rápidos que dieron cuenta de la derrota del priismo, una debacle que la propia candidata priista reconoció por la noche cuando admitió que Delfina Gómez será la próxima Gobernadora.

Ese mismo cambió, fue una constante en distintas casillas a las que acudieron a votar los mexiquenses.

El señor Ignacio Bautista, un adulto mayor que lleva votando desde que Carlos Hank González (1969-1975) gobernó el Estado de México, votó esta tarde con la esperanza de que “que algo se mueva” en la entidad.

Parado junto a su esposa luego de salir de votar en la casilla 20, en el municipio de Nezahualcóyotl, Bautista fue de los votantes que prefirió la alternancia en esta elección. “Yo vengo desde Hank González y es un desastre esto. Yo estoy intentando que haya un cambio, que algo se mueva, ya estuvo bueno”.

Denunció que días antes de la votación, personas les advertían que si votaban por la candidata Delfina Gómez Álvarez (Morena-PT-PVEM), ella les iba a quitar su pensión, la que da el Gobierno estatal, y no les permitiría abrir sus negocios.

“Ahorita nos dijeron, ‘no voten por Delfina porque les van a quitar su pensión y les van a cerrar su negocio’. Eso no es cierto, y más, con esto último que se supo de la señora Del Moral, quien vote por ella de verdad ya no entendió toda la corrupción que ha habido aquí por casi 100 años”, dijo.

Gabriela Hernández, su esposa, también optó en la votación por la alternancia.

“Todo mundo sabe que en el Edomex el PRI gobierna para ciertas personas, el rico se hace más rico y el pobre más pobre”, denunció.

Rodolfo de Jesús Barragán, quien desde hace 50 años trabaja como maestro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró que “el verdadero cambio” sólo se logrará en la entidad si Morena gana.

Después de votar en la casilla 20 de la sección 3127 Nezahualcóyotl reconoció junto a su esposa que votaron motivados porque la trayectoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la gestión del partido guinda a nivel federal respaldan la candidatura de Delfina Gómez.

“Espero que cumpla con lo prometido durante la campaña. Vengo de generaciones de maestros y nada de que no se puede, sí se puede. Siempre hay gente honesta, no sé por qué se ha permitido tanta corrupción”.

Por otra parte, también destacan los testimonios de mexiquenses insatisfechas por la gestión de Morena en la entidad y a nivel federal, por lo que convencidas dijeron que esperan el triunfo de Alejandra del Moral.

En Ecatepec, gobernado desde 2019 por Morena con el Alcalde Fernando Vilchis, la ciudadana Miriam García acusó que desde su administración han aumentado problemas como la falta de agua y poco mantenimiento a las vialidades.

“Las calles están horrendas, no las pueden pavimentar, se supone que no hay dinero pero sí hay para que [el Alcalde] compre sus pipas, aquí nos quitó el agua. Además de toda la violencia. Hay muchas cosas que no me gustaron de la 4T aquí gobernando. Si ahorita vuelve a ganar [Morena], imagínate cómo vamos a estar, austeros”.