ENTREVISTA¬ Es absurdo que se hable de Sergio Mayer y no de Norma Piña: El Fisgón

En los últimos días, al interior de Morena se ha generado un intenso debate debido a la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal, por mencionar a algunos, por encima de figuras que forman parte del movimiento desde sus inicios. Esta situación, provocó que Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, dijera a la militancia de Morena que lo importante es mantener la mayoría calificada en el Congreso.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El monero Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, criticó que al interior de Morena se hable más de la nominación del actor Sergio Mayer Bretón como Diputado plurinominal en lugar de enfocarse en la discusión sobre la Reforma al Poder Judicial.

En entrevista con “Los Periodistas”, “El Fisgón”, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), aseguró que los ataques, señalamientos y cuestionamientos hacia el partido y su dirigencia forman parte de una operación encabezada por las derechas que están infiltradas en el movimiento.

“Yo sí estoy convencido de que es bastante absurdo que en un momento en el cual Morena, pues tuvo un triunfo muy importante en el cual logró el Plan C, logró la mayoría calificada en el Congreso, en el cual se está debatiendo la reforma al Poder Judicial, me parece increíble que de repente toda la conversación de la izquierda gire alrededor de un personaje tan menor”.

El monero indicó que Morena deberá revisar sus mecanismos de elección de candidatos, pero recalcó, que la oposición busca desviar la atención sobre el debate la Reforma al Poder Judicial con el tema Sergio Mayer.

“El otro debate son los mecanismos precisos con los que se eligen, por supuesto que eso se tiene que revisar, yo no te estoy diciendo que no, lo tenemos que hacer, se tiene que plantear, el tema de fondo para mí es que ahorita es absurdo que teniendo enfrente a la Reforma Judicial, el tema no sea Norma Piña, sino Sergio Mayer ¿qué pasó?”.

En los últimos días, al interior de Morena se ha generado un intenso debate debido a la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal, por mencionar a algunos, por encima de figuras que forman parte del movimiento desde sus inicios. Esta situación, provocó que Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, reclamara a la militancia de Morena y a sus aliados que rechazan el nombramiento del actor pues consideró que es una pieza importante para tener la mayoría calificada que se necesita para aprobar el Plan C, el paquete de reformas impulsadas por el Presidente.

Durante el foro “La izquierda latinoamericana frente a la derecha golpista”, el monero, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), aseguró que las críticas eran una “estupidez”.

Rafael Barajas insistió en que se puede estar de acuerdo o no por la nominación de Sergio Mayer como plurinominal, sin embargo, dijo, Morena y sus simpatizantes deberían enfocarse en mantener la unidad.

“Entiendo perfectamente y hasta puedo coincidir con los cuestionamientos que se hacen a la selección del personaje, pero también veo que hay una mala lectura de lo que está pasando y de lo que hay que hacer. Yo no tuve nada que ver con la elección del personaje, seguramente y perdón, pueden no gustarme nada el personaje, pero el tema de fondo es que Morena logró la mayoría calificada y es increíble que la presión para quitarle un Diputado a Morena venga de las propias filas de Morena eso es un error y eso, perdón, pero sí suena a una operación de las derechas infiltradas en redes sociales y que están haciendo todo este trabajo”.

Rafael Barajas aseguró que la derecha está enfocada en generar división al interior del partido y en tratar de arrebatarle legisladores a Morena, por lo que dijo, sería un error que la militancia le quite su lugar a Mayer.

“Yo estoy convencido de que ahorita va a estar toda la derecha detrás de todos los diputados de Morena, hasta con bolsas de billetes, con lo que tú quieras, para quitarle a Morena la mayoría calificada en las dos cámaras. En la Cámara de Senadores yo creo que ya se consiguió, con negociaciones o lo que quieras, en la cámara de Diputados el margen es más grande, pero esa es una mayoría que es muy importante, que es estratégica y que está en riesgo que de repente gente de Morena pida que la propia militancia baje a un Diputado, me parece un error estratégico muy importante”.

—¿No ves un reclamo legítimo en el tema de la elección del bailarín? —se le cuestionó.

—Por supuesto y en una de esas hasta lo comparto, es decir, hubo una serie de cosas que hizo Sergio Mayer que me parece que son muy incorrectas. Eso está fuera de cuestión. Ese no es el punto —Barajas.

“Eso se tiene que discutir, por supuesto, y se tiene que discutir creo yo en los momentos en los que es conveniente discutirlo, se tiene que discutir cuando estás debatiendo la estrategia que vas a seguir con rumbo a las elecciones”.

Alejandro Páez Varela https://www.sinembargo.mx/author/alejandro Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx @paezvarela