Morena pide, ante las críticas, que Sergio Mayer se comprometa públicamente con la 4T

La dirigencia del partido exhortó a la militancia a centrarse en la “tarea fundamental” de transformar del Poder Judicial.

Ciudad de México, 3 de julio (Sin Embargo).- La dirigencia de Morena hizo un llamado a Sergio Mayer para que se comprometa “de manera pública e inequívoca” a acatar la disciplina del partido y “ser fiel a los principios” del movimiento. Esto, a raíz de una fuerte polémica que se ha generado dentro de la militancia morenista, debido a la diputación plurinominal que le fue dada al actor en el partido guinda.

Morena publicó un comunicado en el cual señaló que, a través de redes sociales, “han surgido campañas de intriga, alimentadas por cuentas encubiertas de la red social X”, alrededor de la figura de Sergio Mayer y el rol que desempeñará como Diputado plurinominal en el Congreso en la próxima Legislatura.

En el mensaje titulado “La victoria del pueblo, ante las intrigas digitales”, la dirigencia de Morena apuntó que dichas cuentas “coinciden con estructuras digitales construidas desde hace años en el campo conservador para desvirtuar, calumniar y desprestigiar” al movimiento.

Asimismo, el partido acusó que, inicialmente, esas mismas cuentas se enfocaron en crear campañas en torno al Gabinete que está construyendo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Las campañas, señaló Morena, derivaron en ataques a Sergio Mayer y a otras “figuras centrales” de su dirigencia.

Ante el triunfo arrollador del pueblo de México el pasado 2 de junio, hacemos un llamado a la unidad para no perder la oportunidad histórica de transformar el país a través de la implementación del PlanC. ¡Unidad, formación y movilización para la transformación!

“Lamentablemente, muchas personas de buena voluntad, militantes y simpatizantes de Morena y del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han hecho eco de la andanada en curso, sin reparar en el daño que ésta puede causar”, mencionó el partido.

Ante tales campañas, Morena exhortó a su militancia a no replicarlas, con el fin de “preservar la unidad y a no arriesgar el objetivo superior de lograr las reformas del Plan C”. Indicó que el debate de los asuntos públicos es algo necesario, pero debe llevarse a cabo entre ciudadanas y ciudadanos que den la cara.

“Si se permite que protagonicen la discusión cuentas anónimas, apoyadas por maquinarias automatizadas y granjas pagadas para distorsionar la opinión pública, se abre paso a la infiltración de la derecha, ahora dispuesta a fomentar la división, el odio y el conflicto en nuestras filas utilizando los recursos ilimitados con los que fracasó en el reciente proceso electoral”.

Finalmente, la dirigencia del partido llamó a Sergio Mayer a cumplir su papel como Diputado, y convocó a su militancia a centrarse en la “tarea fundamental” de lograr la transformación del Poder Judicial para garantizar así “justicia al pueblo de México y la aprobación del resto del paquete de reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum”.

AMLO PIDE NO PELEAR POR DESIGNACIÓN DE MAYER

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no dar su opinión respecto a la defensa de Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, hacia la inclusión de Sergio Mayer Bretón en la lista de diputados plurinominales que acompañará a la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que él no opina sobre esas cuestiones, y señaló que no puede ser objetivo por el cariño y la amistad que tiene con “El Fisgón”, aunque pidió que no se pelearan al interior del partido Morena por las designaciones.

“No nos metamos. No debo yo opinar, es lo mejor; lo segundo, no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Es una gente de primera, y además, es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Entonces no soy objetivo. O esa, ¿para qué opino?”, dijo el mandatario.