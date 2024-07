AMLO acusa a Juez de ordenar nombramientos al TEPJF para evitar la mayoría de Morena

El Presidente calificó el accionar del Juez Rodrigo de la Peza como un “plan con maña” para tener mayoría en el TEPJF, y poder así cancelar la elección federal y evitar la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves al Juez Rodrigo de la Peza por ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que nombrara a dos magistrados faltantes, lo que calificó como una “maña” para evitar que Morena tenga la mayoría calificada en el Congreso de lo Unión, y para tener la posibilidad de cancelar la pasada elección federal.

Desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó la decisión del Juez De la Peza, pues no tiene la facultad constitucional para dar esa orden.

“Esto que acaba de hacer un Juez: se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados. ¿Con qué facultad, si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad para resolver? ¿Qué tiene que hacer un Juez para calificar la elección presidencial y la elección federal? ¿Un Juez cómo se atreve a violar, a pisotear la Constitución?”, preguntó.

“Es una maniobra politiquera. Un Juez, que no tiene facultades, le pide al Tribunal [Electoral] que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar porque el Tribunal se integra por siete, y por diferencias no se han nombrado esos dos, y quedan cinco. ¿Pero para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo a acá al Juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal?”, agregó.

López Obrador calificó el accionar como un “plan con maña” para tener mayoría en el TEPJF, y poder así cancelar la elección federal y evitar la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión.

“Pues todo es un plan con maña porque los dos [magistrados] que quieren poner son del bloque conservador, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es, para no exagerar, no. Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación, y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Eso es o no mafia?”, criticó.

Asimismo, el Presidente apoyó la solicitud del juicio político contra el Juez De la Peza, promovido por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján.

“Entonces cuando dice la Secretaría de Gobernación que va a interponer una denuncia para juicio político, claro que está bien. Ya basta de que estén pisoteando la Constitución, y no nada más este caso. […] Se sienten protegidos por los de la Suprema Corte, y los de la Suprema Corte se sienten protegidos porque tampoco son los que mandan. En esto hay, como se dice en algunos lugares, ‘nivelitos’. Arriba hay otros, pero imagínense eso, es una maniobra politiquera”, declaró.

JUEZ ENFRENTA JUICIO POLÍTICO

El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, podría enfrentar un juicio político, debido a que se excedió en sus facultades luego de que ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que nombrara dos magistrados con el propósito de que el pleno de la Sala Superior estuviera completo y así calificar la elección.

Luego de que la Secretaría de Gobernación dio a conocer que hizo una petición de juicio político contra el Juez De la Peza por haber “violado la Constitución”, ha salido a relucir la relación que el juzgador mantiene con Norma Piña, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de los golpes que ha asestado contra la denominada Cuarta Transformación.

El pasado 1 de julio, la Segob ratificó en San Lázaro una petición de juicio político contra el Juez Rodrigo de la Peza López, luego de que la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, acusara al impartido de justicia de “violar la Constitución”, en concreto, el Artículo 99, que señala que esta instancia es “la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación”.

“Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato Constitucional como máxima autoridad en la materia”, señaló en X Alcalde, luego de que el TEPJF decidiera rechazar la orden del Juez y denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Ayer se presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López. ¿Las causas? Sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente pero no atendidos por el órgano de… pic.twitter.com/6E0qPyezyj — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 2, 2024

El oficio fue entregado al área jurídica de la Cámara de Diputados por Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, quien es titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob.

Lo que sigue en el proceso es que la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a una subcomisión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para un examen previo.

En un plazo no mayor a treinta días hábiles se deberá resolver si el Juez cometió un agravio, y si existen elementos de prueba suficientes que lo justifiquen. Si la subcomisión declara procedente la denuncia, entonces iniciará un desahogo de pruebas, el cual concluirá con un juicio político que será llevado por el pleno de la Cámara de Diputados.

–Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz