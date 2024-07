Una estatua “pagana” en Yucatán enciende a locales: la culpan de huracanes y lluvias

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Era hermano de Zeus y Hades en la vieja mitología griega. En la cultura romana tenía otro nombre: Neptuno. Como señor de los mares, podía crear islas ahí donde sólo había agua. Pero también era capaz de usar su característico tridente para provocar el caos marítimo, hundimientos y naufragios.

Ahora, Poseidón está en el centro de las miradas en Yucatán: una estatua con su figura en la entrada del mar ha provocado su enfrentamiento –a veces irónico, a veces sincero– con los dioses locales mayas del pasado y con los habitantes del presente. Ahora, Poseidón también es señalado por traer intensas lluvias y huracanes a la península.

Todo comenzó en mayo, unos días antes del inicio oficial de la temporada de huracanes de este año. En el puerto de Progreso, sin pompa ni solemnidad, apareció la estatua, de tres metros de altura, a la entrada del mar, como suele ser representado el dios griego en otros puertos, sobre todo griegos, donde hace miles de años era adorado.

La “aparición” no fue nunca explicada por las autoridades. Pero el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, no tardó en presumirla:

No se dijo más.

Entonces, comenzaron las intensas lluvias.

UN DIOS GRIEGO CONTRA UNO MAYA

En junio, fue primero la Tormenta Tropical “Alberto”, que en su paso por el Golfo de México afectó sobre todo al noreste del país –Nuevo León, Tamaulipas– pero dejó intensas lluvias en el resto del país, incluido sobre todo el sureste.

Ya el 13 de junio, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hicieron un llamado conjunto a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y a la población en general para extremar precauciones ante el pronóstico de un temporal de lluvias en la Península de Yucatán, sureste y oriente de México.

El gradual temporal de lluvias de intensas a torrenciales con actividad eléctrica y posible granizo se desarrolló desde entonces hasta el 20 de junio, y los estados involucrados fueron: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Tres días después, la Conagua anunció la entrada de humedad originada por la vaguada monzónica, que se extendió muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, y dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, una al sur de las costas de Chiapas y otra sobre el sur de la Península de Yucatán.

Ahora, en la última semana, la península ha entrado en alerta ante el desarrollo de “Beryl”, el huracán que se formó en el Océano Atlántico y ya pegó duro en Jamaica. El ciclón llegó a ser Categoría 5, pero fue descendiendo a su paso por el Caribe y llegará a México por el sureste como Categoría 1 ó 2, pero con alerta roja por su impacto.

Esto ha provocado en las últimas semanas caos en Yucatán y el resto de la península: lluvias constantes, como casi todo el país, así como inundaciones, fuertes vientos y playas cerradas. Algunos yucatecos pensaron que no era casualidad.

“POSEIDÓN ES UN PELANAZO”

Fiel a la tradición mexicana, algunos habitantes locales comenzaron a cuestionarse, un poco en broma, un poco por los memes, y otro poco en serio, si la llegada del Poseidón de Progreso no había retado las tradiciones locales. Primero, miles se registraron en un evento en Facebook que proponía “ir a destruir la estatua de Poseidón”. Ahora mismo, docenas de personas han organizado otros eventos similares con convocatorias de docenas a cientos de personas “interesadas”.

Algunos otros consideran que, más que estar realmente convencidos, los yucatecos canalizaron su enojo a través de un poco de humor por las dificultades que el clima les ha traído en las últimas semanas.

Y otros pensaron en Chaac. Se trata de una de las deidades más importantes en la cultura maya, que estuvo asociado con la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua en general, por lo que era frecuentemente invocado para obtener buenas cosechas entre los mayas, que dominaron esta zona y una gran parte de lo que ahora es Centroamérica hace varios cientos de años y cuya civilización pervive en estos estados.

En un video que se hizo viral en redes sociales, una mujer, con fuerte acento yucateco, calificó la reluciente estatua como la del “pelanazo-seidón”, un juego de palabras con la muy usada palabra pelaná, que es un insulto en esa parte del país. “Se va a desaparecer la península”, dice, mientras muestra un video de las fuertes lluvias en las playas locales.

“La amplia veneración e influencia de Chaac”, afirma por su parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia, “se ve reflejada en la gran cantidad de mascarones que le fueron dedicados y que forman parte de diversos conjuntos arquitectónicos en distintas zonas arqueológicas, particularmente en aquellas que están ubicadas en la península de Yucatán, entre ellas Uxmal, Sayil, Chichén Itzá, Kabah y Labná”.

Para los que son de otras partes del país, principalmente del centro, Chaac es el símil de Tláloc, el dios de la lluvia de los Mexicas, representado por la icónica y monumental monolito que se encuentra en la entrada del Museo de Antropología de la capital mexicana.

En ese mismo museo, es posible visitar el mascarón de Chaac, que en esa figura está formado por mosaicos de distintas formas y tamaños, los cuales se ensamblan formando la cara, en la que se delinean claramente cejas, ojos, boca, dientes y colmillos. Esta pieza arqueológica fue creada en el periodo Clásico Tardío. Su lugar de origen es Kabah, Yucatán.

Ciertas tradiciones no se olvidan nunca, a pesar de los siglos y de la Conquista. En algunas partes de la península todavía se lleva a cabo el Cha’a Chaac, una ceremonia de petición que los mayas llevan haciendo desde tiempos inmemoriales, con el fin de que nunca falte lluvia generalmente en los meses de marzo a mayo, pero también es utilizada para que sus espacios naturales siempre sean fértiles.

La ceremonia está dirigida hacía el Dios Chaac, el señor de la lluvia y sus cuatro ayudantes, localizados en los puntos cardinales. La palabra Chaac en Maya se refiere a “lluvia”, es por esto que bautizaron al Dios de la lluvia como “Dios Chaac”. La palabra “cha’a” significa “caer”, por lo que la traducción más aproximada que tenemos de esta expresión sería “caer lluvia”.

Las redes, como suele ser habitual, reaccionaron con memes, provocando un “enfrentamiento” entre dioses del agua, una colisión hídrica. Uno de los memes incluía la imagen de una representación de Chaac colocada como estatua frente a las costas griegas, donde se pueden apreciar ruinas de la civilización europea, como respuesta a la de Poseidón en Progreso.

LA REALIDAD EN LA PENÍNSULA

Mientras los chistes se riegan como pólvora en las redes, Yucatán y el resto del sur-sureste del país se prepara para el impacto de “Beryl”, que podría pegar la madrugada del viernes 5 de julio en Quintana Roo, específicamente entre los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, con la fuerza de la categoría 1 o 2. Por ello, el Gobierno de México pidió hoy a la población que busque refugio si vive en las zonas de alto riesgo, y ordenó la suspensión de actividades en diversas regiones.

#Beryl is now headed for the Yucatán Peninsula and is likely to make landfall in the vicinity of Tulum early on Friday (July 5) as a Category 2 Hurricane.

Beryl could restrengthen in the Gulf of Mexico thereafter, striking Tamaulipas, Mexico, or South Texas this weekend. pic.twitter.com/dljuWLuVWU

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 4, 2024