Hacer lo que te venga en gana. / Hacer lo que se te pidió. / Hacer por lo que se te paga. / Hacer lo que se debe hacer, lo que quiera que eso signifique. / Sea lo que hagas, por ejemplo, como barrendero, hazlo bien. / Tú haz lo tuyo, por ejemplo, el “quehacer”. / Es mejor hacer que no hacer nada. / Pensar en hacer una o muchas cosas, es cosa fácil. Lo difícil es hacerlas. / Haz una cosa a cada paso, no te precipites. / Vale más hacer algo y arrepentirse que no hacerlo. / No hagas nada que no harías conmigo.

Si lo vas a hacer es porque ya lo pensaste y vale la pena hacerlo. / Nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras. / Es muy fácil, entiende: a veces, deshacer es, al fin, comenzar a hacer. / Lo mejor ante algunos casos es no hacer absolutamente nada. / No tenías ninguna necesidad de haberlo hecho. / Meter ideas o manos a algo que ni te va ni te viene, mancha. / A quien haya hecho esto: todos mis respetos. / ¡Pero qué bien lo has hecho! / De ahora en adelante harás sólo lo inminentemente necesario. / La manera de hacer es como se es. Todo lo que hagas será lo que hable de ti, será tu legado cuando hayas muerto. / Hagas lo que hagas no superará a la voluntad de Dios o de tus jefes. / Es justo que pienses (y sólo eso tú lo sabes y sabrás), que no has hecho nada si apenas hay un resabio, una rebaba de conciencia que has dejado algo sin hacer. / Hola, ¿cómo te va?, ¿qué te has hecho? Ahora que, en verdad, no hicimos nada malo. / Una disculpa: no lo pude hacer, no tuve tiempo. / Hacer, haber hecho algo, lo sabemos, desde pobres a poderosos, no significa, la mayoría de las veces, nada. / Hagas lo que hagas. / ¿Sabes? ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Haz lo que quieras! / ¿Hiciste lo que te pedí? / Si al menos tuviéramos memoria de lo que tal o cual humano hizo, haríamos lo debido. / El que la hace la paga. / No tengo la menor idea de qué hacer, ¿y tú? / Si no estuviera seguro no lo haría. / Lo hice porque era fácil. / Un momento: él o ella sí que hacen lo que se les dice, lo que se les ha indicado: siempre. Y es que la verdad te hace falta mucho por hacer. / Y quien, levante la mano, ¿estaría dispuesto a hacerlo? / Pero ¿quién carajos te dijo que hicieras semejante barbaridad? / Te lo dije una y mil veces: ¡Sólo hazlo y ya! / Y nadie hizo nada. / ¡Si tan sólo hubieras hecho lo que debías! / Lo hecho, hecho. / Algún día sabremos lo importante: ¿Quién fue quien hizo todo esto? / ¡A ver qué coños haces con todo esto! / Esto es lo que hemos hecho. / A mí nadie me dice lo que tengo que hacer: ¡Nadie! / ¡Y lo que te falta por hacer!

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.