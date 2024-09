Las suspensiones contra la Reforma Judicial no tienen validez, asegura el Presidente

El Presidente explicó que es claro en la Constitución y en la Ley de Amparo que es una facultad del Congreso reformar la Carta Magna, y que no puede aplicarse la suspensión de oficio provisional, como lo han hecho jueces para impedir su discusión.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que las suspensiones de oficio provisionales concedidas por jueces y juezas a colegas para prohibir la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, no tienen sustento legal.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que las y los jueces quieren “entorpecer” la vida política del país al intentar detener la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial.

“Voy a tu pregunta sobre estos recursos de amparo. ¿Qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una Jueza va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo?”, criticó.

El mandatario explicó que es “muy claro” que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Carta Magna, y que no puede aplicarse la suspensión de oficio provisional.

“¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes y es muy claro que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución, y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional”, afirmó.

“Hay tesis sobre esto, jurisprudencia. Pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no, no va a suceder nada, no está sucediendo nada porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado”, agregó.

Ayer, una Jueza federal de Morelos otorgó otra suspensión de oficio provisional a colegas para prohibir la discusión de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados.

La Jueza Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, Martha Eugenia Magaña López, volvió a conceder un recurso a jueces federales, luego de que la semana pasada resolviera el otorgamiento de una medida para prohibirle al Congreso de la Unión que discuta y, en su caso, apruebe la iniciativa que reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

La juzgadora consideró que la parte quejosa tiene un interés legítimo en el asunto, por tratarse de la iniciativa del Poder Ejecutivo relacionada con la Reforma Judicial. Es por esto que, adicionalmente, señaló que el Artículo 53 de la Ley de Amparo marca que el Juez que se excuse del conocimiento de un asunto debe emitir la suspensión cuando ésta es de oficio.

La Jueza Magaña López concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la Reforma Judicial porque consideró que “podría generarles un daño de imposible reparación”.

Asimismo, el Juez Felipe Consuelo Soto, el pasado 30 de agosto, también concedió una suspensión de oficio a otros jueces federales que promovieron amparos contra la reforma, y su argumentación fue la misma de evitarles daños y perjuicios de “difícil reparación”.

De acuerdo con el Juez Consuelo Soto, de permitirse la culminación de dicho proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar los daños ocasionados a los promovedores.

Esta mañana ya fue aprobada la Reforma Judicial en lo general y en lo particular por la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el oficialismo avaló, de manera general, por la madrugada los cambios a la Constitución que abren la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Más tarde, pasadas las 9:30 horas de este miércoles, se dio luz verde al dictamen en lo particular. La decisión se tomó con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones después de 17 horas de discusión. De este modo, el proyecto se turnará al Senado de la República para su análisis.