Un tiroteo en secundaria de Georgia deja 4 muertos y 9 heridos; detienen a sospechoso

Por Jeff Amy

Winder, Georgia, EU, 4 de septiembre (AP) — Cuatro personas murieron y por lo menos nueve resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Atlanta este miércoles, durante el cual los estudiantes buscaron refugio en el campo de fútbol americano, informó el Departamento de Investigaciones de Georgia.

La mañana del miércoles sonaron disparos y los policías inundaron el campus de la secundaria Apalachee mientras los padres corrían para averiguar si sus hijos estaban bien en la escuela localizada en Winder, Georgia.

Un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades. Hasta el momento, no se sabe si el atacante era un alumno de la escuela.

“Lo que se ve detrás de nosotros es algo malévolo”, dijo el jefe de la policía del condado de Barrow, Jud Smith, en una breve conferencia de prensa frente a la escuela. Declinó dar detalles sobre las víctimas o el sospechoso.

Este episodio es el más reciente de las docenas de tiroteos en escuelas ocurridos en Estados Unidos en los últimos años, entre los que se incluyen algunos especialmente letales como los ocurridos en Newtown, Connecticut; Parkland, Florida y Uvalde, Texas.

Los asesinatos en las aulas han provocado fervientes debates sobre el control de armas y han afectado los nervios de los padres cuyos hijos están cada vez más acostumbrados a participar en entrenamientos para incidentes con tiradores activos en las aulas. Sin embargo, han hecho poco para inclinar la balanza en relación con las leyes nacionales de armas de fuego.

Jacob King, estudiante de segundo grado y jugador de fútbol americano, dijo que se quedó dormido en su clase de historia mundial después de una práctica matutina cuando escuchó unos 10 disparos.

King dijo que no creía que el tiroteo fuera real hasta que escuchó a un agente gritándole a alguien que soltara su arma. King señaló que, cuando su grupo fue evacuado, vio a varios agentes protegiendo al que parecía ser un alumno lesionado.

Ashley Enoh estaba en casa la mañana del miércoles cuando recibió un mensaje de texto de su hermano, estudiante de último año de la secundaria Apalachee:

“Sólo para que lo sepas, te quiero”, le escribió.

Cuando preguntó qué ocurría en el chat grupal de la familia, él le dijo que había un tirador en la escuela. La hermana menor de Enoh, estudiante de primer año, dijo que había escuchado sobre el tirador y que todo estaba cerrado.

Las autoridades, que han dado pocos detalles, fueron enviadas poco después de las 10:30 horas para responder a un “tiroteo activo”, informó la comisaría en un comunicado.

BIDEN LAMENTA EL TIROTEO

El Presidente estadounidense Joe Biden lamentó este miércoles el tiroteo registrado en una escuela del estado de Georgia, en el que ha habido cuatro muertos, y subrayó que no se puede seguir aceptando estos incidentes como algo normal.

“No podemos continuar aceptándolo como algo normal”, dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El mandatario apuntó que lo que podía haber sido una “feliz vuelta a las clases en Winder (…) se ha convertido en otro horrible recordatorio de cómo la violencia por armas de fuego sigue desgarrando” a las comunidades del país.

Él y la Primera Dama, Jill Biden, lamentan la muerte de aquellos cuyas vidas se han visto truncadas por más violencia sin sentido, dijo, y piensan en los supervivientes cuyas vidas han cambiado para siempre.

“Los estudiantes están aprendiendo a agacharse y a ponerse a cubierto en lugar de a leer y a escribir. (…) Acabar con esta epidemia de violencia con armas de fuego es algo personal para mí”, añadió.

Según Biden, esa es la razón por la que ratificó la Ley bipartidista para comunidades más seguras o por la que ha anunciado docenas de acciones ejecutivas en favor de la seguridad contra ese tipo de violencia.

“Hemos logrado un avance significativo, pero esta crisis necesita todavía más”, destacó apuntando que “después de décadas de inacción los republicanos en el Congreso deben decir ‘ya basta’ y trabajar con los republicanos para aprobar una legislación de sentido común” sobre seguridad en materia de armas de fuego.

Biden reiteró su llamamiento en favor de prohibir las armas de asalto o de acabar con la inmunidad de los fabricantes: “Estas medidas no devolverán la vida a aquellos que hoy la perdieron trágicamente, pero ayudarán a evitar que nuevos trágicos actos de violencia con armas de fuego destrocen a más familias”, concluyó.

Se cree que el tirador es un estudiante de la escuela secundaria Apalachee, según las fuentes citadas por ABC News.

El sheriff del Condado de Barrow, Jud Smith, confirmó en una rueda de prensa que la investigación “está en marcha” y que se tardarán días en tener las respuestas sobre lo que ha pasado y por qué.

En las imágenes distribuidas por los medios locales se ve el centro escolar evacuado, con miles de alumnos en el exterior del mismo. Varias ambulancias y efectivos policiales fueron vistos en la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.

El sheriff apuntó que se había iniciado el proceso para que los alumnos se reunieran con sus familias y pidió respeto a su privacidad.

