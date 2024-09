La relación económica México-EU seguirá pese a aprobación de Reforma al PJ: Salazar

Sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ken Salazar dijo que “ha dado la vida por México”, razón por la que lo aprecia.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró este miércoles que, a pesar de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, avalada esta mañana por la Cámara de Diputados, la relación económica con México seguirá adelante.

El diplomático estadounidense afirmó, luego de su participación en la Tercera Convención Binacional de la American Society, que la integración económica entre ambos países seguirá, pues prevalece una “relación muy fuerte”.

Consideró a México como el socio más importante del hemisferio, algo que “no va a cambiar”, y expresó su fortuna y optimismo por las relaciones bilaterales porque el país contará con Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta, pues dijo que ella “conoce esa realidad”.

Sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada consideró que él se encuentra en una “pausa” con los embajadores de EU y Canadá —luego de que ambos funcionarios expresaran preocupaciones por la Reforma al Poder Judicial—, dijo que “ha dado la vida por México”, razón por la que lo aprecia.

Un honor participar en la 3ra. Convención Binacional de @AmSocMx para platicar sobre el futuro de la relación 🇲🇽 🇺🇸 y la prosperidad de nuestros pueblos. Reconocí su labor para fomentar la amistad, los lazos culturales y comerciales entre nuestras naciones #ConvenciónAmSoc2024 pic.twitter.com/x6LfHBUQUi — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 5, 2024

“Me pongo a veces a pensar que el Presidente mexicano, de izquierda, fue parte un campeón muy importante en lo del T-MEC y la integración en América del Norte”, comentó Salazar.

Ayer, el Embajador Ken Salazar, declaró que existen “preocupaciones” en los próximos cambios al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que si estos “no se hacen de la mejor forma” pueden acarrear “muchísimos daños” en el actual lazo bilateral, por lo que rechazó que hablar de ello sea una intromisión en la soberanía mexicana.

En conferencia de prensa, el representante de la Casa Blanca dijo que la relación bilateral no puede parar “porque alguien se enoje”. En su intervención, el Embajador Salazar respondió a los comentarios que hizo Claudia Sheinbaum sobre la elección de jueces por voto en la Unión Americana, donde aclaró que esta sólo se realiza en algunos estados del país y ninguno corresponde a un orden federal, a comparación de la reforma judicial.

Previo a dichas declaraciones, Ken Salazar había versado opiniones sobre la Reforma Judicial, razón por la que el Presidente López Obrador dijo que la relación con la Embajada de Estados Unidos está “en pausa”.

“Esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine lo que está mal o bien. No le vamos a pedir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, indicó el mandatario mexicano en su conferencia matutina del pasado 27 de agosto desde Palacio Nacional.

“Es buena relación pero está en pausa, desde que declaró eso, la semana pasada. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Qué casualidad que al mismo tiempo se pronuncian en la Embajada, se pronuncian los canadienses, que también es de pena ajena. Parece Estado asociado. Juntos. Ellos quisieran tener injerencia en asuntos de los mexicanos. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos”, añadió.