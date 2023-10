Gálvez comparece ante la UNAM por plagio. Ofrece al Comité de Ética “nuevo trabajo”

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México había reconocido que sí plagió (copió sin citar al autor) seis párrafos para su informe de experiencia laboral que la acredita como ingeniera en Computación.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, compareció este día ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el presunto plagio en su informe de experiencia laboral que la acredita como ingeniera en Computación.

Desde el Senado, la panista compartió que acudió al Comité de Ético y señaló que respetaría la decisión de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“Ya comparecí en la UNAM. Yo respetaré lo que diga mi querida Facultad de Ingeniería, mi querida UNAM. En ese sentido estoy muy satisfecha de haber podido acreditar mis conocimientos en inteligencia artificial y edificios verdes con más de 200 proyectos construidos a lo largo de mi experiencia profesional en una empresa que tiene 31 años de experiencia”, dijo en un video compartido a través de redes sociales.

Ya estoy aquí en la sesión del Senado. Acá les cuento que me reuní con el comité de ética de la UNAM.

La Senadora apuntó que no le dieron algún plazo para la resolución, pero que no tiene ninguna prisa, y que incluso les propuso realizar otro trabajo como reposición a la supuesta falta.

“Podría presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética ahora con mi experiencia en el Senado, o cómo resolver el tema del agua en el país. También puse eso en la mesa”, señaló.

El pasado 30 de septiembre, Gálvez Ruiz compartió que le había enviado una carta a la Facultad de Ingeniería sobre el plagio que cometió en su informe de Titulación, por lo que adelantó que comparecería ante las autoridades de la máxima casa de estudios.

“Yo lo he dicho claramente: yo no hice la tésis, yo hice un informe; me titulé por experiencia profesional. Está en manos de la UNAM mi caso, ahí es donde presentaré lo que me esté pidiendo, y en el caso de ella [Claudia Sheinbaum], habrá que ver si la UNAM la cita para el tema. Será la UNAM la que decida lo que procede en el caso de ella y yo creo que tenemos que aprender todos de la experiencia”, aclaró.

El pasado 20 de septiembre, el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turnar para su análisis el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda.

Xóchitl Gálvez manifestó al día siguiente que si tiene que presentar otro trabajo para titularse, luego de los señalamientos por supuesto plagio en su informe de experiencia laboral, lo haría: “Les aclaro: no es una tesis. Es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia personal, no por un escrito. Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”.

Estoy lista para 256 ataques más. Ni me asusto, ni me rajo.

LA ACUSACIÓN

Gálvez fue acusada de plagio en redes sociales luego de que un usuario en X compartiera un hilo en el que señaló las coincidencias en seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, y distintas referencias que no están citadas al final en la bibliografía. La cuenta de Bernardo Escalante (@padron_09) exhibió seis párrafos idénticos del informe de trabajo profesional, una de las opciones que da la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para titularse, que no están correctamente citados en principio, y que tampoco aparecen en la bibliografía. La panista habría retomado los párrafos de una página del Gobierno federal, del medio Consumer, de un artículo de Scielo, del medio MundoHVACR, de la página Logicbus y de Wikipedia.

Ante las acusaciones y la viralización del caso en redes sociales, Gálvez dijo en el video, compartido por la periodista Azucena Uresti, que para su titulación realizó un informe de experiencia laboral, donde, dijo, presentó casos prácticos que la acreditan como ingeniera. “Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del Gobierno; es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, explicó.