GALILEO ¬ ¿Las lunas de Júpiter son habitables? ¬ El misterio de la “materia oscura”

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– La nave espacial interplanetaria más grande construida por la NASA acaba de recibir sus “alas”: enormes paneles solares de 30 metros que la alimentarán en su viaje a la luna helada de Júpiter, Europa. Los científicos buscan responder a la pregunta de si, debajo de las capas heladas del satélite, el agua que ahí fluye puede albergar vida.

La nave espacial Europa Clipper de la NASA fue recientemente equipada con un conjunto de enormes paneles solares en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Cada uno de ellos mide unos 14.2 metros de largo y unos 4.1 metros de alto, y son los más grandes que la NASA haya desarrollado jamás para una misión planetaria. Tienen que ser grandes para que puedan absorber la mayor cantidad posible de luz solar durante la investigación de la nave espacial de la luna Europa de Júpiter, que está cinco veces más lejos del Sol que la Tierra.

Los paneles han sido plegados y asegurados contra el cuerpo principal de la nave espacial para el lanzamiento, pero cuando se desplieguen en el espacio, Europa Clipper tendrá una extensión de más de 30.5 metros, un poco más que una cancha de baloncesto profesional. Las “alas”, como las llaman los ingenieros, son tan grandes que sólo se pueden abrir de a una en la sala limpia de la Instalación de Servicio de Carga Peligrosa de Kennedy, donde los equipos están preparando la nave espacial para su período de lanzamiento, que comienza el 10 de octubre.

