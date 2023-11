El audio de inteligencia artificial

“Ya me pasaron como salió en la encuesta y sí va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri. A ver si saca algo más Ana porque lo último del Mini Lic nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la Ciudad”.

Este párrafo quizá es el más relevante del audio en el que presuntamente Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, da instrucciones a quien podría ser su principal operador político para continuar las campañas a favor de Clara Brugada y en contra, de Omar García Harfuch, por la candidatura de Morena a la Jefatura de la Ciudad de México.

Entre quienes apoyan a la candidata Brugada esta la corriente conocida coloquialmente como “puros” y “duros” de Morena, la izquierda tradicional de la Ciudad de México y en la contraparte quienes apoyan al “policía”, la “derecha”, tendría el respaldo de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador por mero pragmatismo porque no pueden permitirse volver a tener una derrota en la capital como la de 2021 cuando perdieron la mitad de las alcaldías.

¿Ideología o pragmatismo político?, pareciera ser el dilema y ya habría tomado postura la responsable del bastón de mando del obradorato y la decisión no parece convocar a la unidad de las principales corrientes sino estimula una guerra en las filas de Morena capital.

Así que, el audio, que circuló rápida y profusamente buscaría revertir la tendencia favorable a García Harfuch y es creíble para muchos por voz, entonación, énfasis y sobre todo por el nivel de confrontación que hay en las filas de Morena aunque, hay otros, que aseguran con base recursos sofisticados que el audio de marras es falso (véase SDP https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/audio-de-marti-batres-sobre-omar-garcia-harfuch-fue-sometido-a-programa-de-inteligencia-artificial-con-este-resultado/). Y así quedó para muchos, como falso y se coronó con la foto de rigor de unidad entre Brugada y García.

El problema, de si es real o no el audio, seguramente nunca se dilucida -Batres ha dicho que no es suyo y es producto de una manipulación por medio de “inteligencia artificial” lo que provocó no pocas risas socarronas-, sin embargo, desprende algunas hipótesis sobre el origen:

Una, podría ser, que Claudia Sheinbaum, haya dado un paso atrás en su apoyo a García Harfuch por reservas de su líder moral lo que resulta ilógico siendo líder en las encuestas de intención de voto no obstante habría puesto a operar a Batres o dos, que este, motu proprio, haya tomado partido en la disputa por la candidatura contraviniendo los dictados de la hoy coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T. De ser así, sería el preámbulo de una ruptura que ya se está dando en algunos estados bajo el dilema entre “puros” y “pragmáticos” del morenismo.

Tres, podrían ser los “puros y duros” lo que han echado a volar la especie traicionera buscando presionar al grupo de Claudia Sheinbaum y al mismo López Obrador y cuatro, que sea la oposición externa, la que mediante este tipo de campaña busque aprovechar la división en el morenismo para llevar agua a su molino bajo la máxima de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Este problema de división en Morena también se está manifestando bajo otra modalidad de una manera menos ideológica y más ruidoso, entre fundadores y exprianistas, convertidos al morenismo, dando lugar a espectáculos indeseables y podrían en algunos estados escalar cuando los gobernadores quieran controlar las candidaturas como sucedió está semana en Sinaloa o, cuando salgan las convocatorias y encuestas de intención de voto para la definición de candidaturas a cargos de elección popular.

Que, en medio del ruido partidario, es el tema de fondo de estas campañas negras que a todas luces buscan debilitar al contrario de manera que cuando se haga la encuesta para definir quien será el candidato o la candidata a la Ciudad de México, estas campañas tengan un peso específico en la decisión del voto del morenismo.

Y por eso, muchos tuiteros simpatizantes de García Harfuch, cargan duro en redes sociales contra Martí Batres al que, al menos, le recuerdan su pasado como golpeador que hoy se estaría manifestando en este proceso para definir quién de los dos aspirantes punteros será la oferta del obradorismo en la capital del país.

La lógica del audio está construida en dos pilares: Una, las presuntas debilidades de la candidatura de Clara Brugada y dos, las alternativas para superarlas donde estarían las encuestas y la acción de algunos formadores de opinión pública que tendrían como objetivo emparejar la contienda interna.

Se cuida, claro, no mencionar explícitamente a Claudia Sheinbaum aunque se habla de la candidata, la jefa, quien no estaría “viendo las divisiones y el panorama completo desde la Ciudad” lo que espera no se malentienda por ese interlocutor desconocido que tendría como tarea la operación o sea, para saber su veracidad, habrá que ver lo que dicen las encuestas, está semana Lorena Becerra, la ex encuestadora del diario Reforma que ha creado una nueva casa demoscópica ha sorprendido con un empate técnico entre Brugada y García Harfuch con solo tres puntos de diferencia más lo que escriban “Dani, Hernán y Viri” en las próximas entregas y semanas.

En definitiva, el “fuego amigo”, está a todo lo que da en Morena y esto apenas empieza, por lo que no serían raros que aparezcan nuevos misiles mediáticos por la candidatura en la Ciudad de México porque parafraseando al rey Enrique IV, la Ciudad de México, bien vale una misa y, bien haría Batres, mantenerse discreto y callado.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.