Sheinbaum dice que el Ejecutivo está preparado para responder, según vote la Corte

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).–El Gobierno federal tiene preparado un plan en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida por mayoría avalar el proyecto del Ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, quien propone modificar gran parte de la Reforma Judicial, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al destacar que, de entrada, el Máximo Tribunal “debería retrasar la decisión”.

“Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la Consejería, formalmente la Suprema Corte debería retrasar la decisión dado que el inciso 1 del artículo de la Ley de Amparo hoy es constitucional; segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, vale la pena que todos sepamos que quien está cometiendo la falta es la Corte, es decir, ellos reciben un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, ese es un primer problema; segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de las revisión de una reforma constitucional, no lo deberían tomar en cuanta, y tercera esta reforma ya es constitucional”, aseveró la Presidenta al ser cuestionada por SinEmbargo sobre la decisión de la SCJN el día de mañana.