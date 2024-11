¿Quién era “La Madrina Chayo”, asesinada en un altar del culto a la “Santa Muerte”?

María del Rosario, la mujer asesinada en León, Guanajuato, durante una celebración a la “Santa Muerte” era considerada por los vecinos como “una bruja y curandera”. En este municipio se encuentra la capilla de oraciones “Santa Muerte Internacional”, un lugar reconocido cómo lugar oficial del culto.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– María del Rosario era conocida como “La Madrina Chayo”, “La Chayito” o “La Chayo”. Era además la lideresa del culto de la “Santa Muerte” en Guanajuato, uno de los estados con más fieles católicos. En León, donde fue asesinada este 1 de noviembre, también hacía trabajos de brujería, por lo que era considerada una sacerdotisa.

“La Madrina Chayo”, de 57 años, celebraba como cada 1 de noviembre a la “Niña Blanca”. Al igual que el Día de Muertos de México, a la “Santa Muerte” se le conmemora el 1 y 2 de noviembre, pese a que los líderes católicos en México han condenado el vínculo entre esta deidad y la violencia.

Unos danzantes hacían su acto en la celebración a la “Santa Muerte” en la colonia Flores Magón en León cuando un solitario sicario llegó y disparó, informó el Periódico Correo. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a AM, a su vez, que Rosario había recibido amenazas de muerte y apenas hace unas semanas habían asesinado a su pareja sentimental. Esta es precisamente una de las líneas de investigación, según el mismo reporte.

Vecinos de la zona informaron a la prensa que “La Chayito” “era una bruja y curandera”, que tenía especial devoción a la “Santa Muerte”.

De hecho en León, donde ocurrió el crimen, se encuentra la capilla de oraciones “Santa Muerte Internacional”, un lugar reconocido cómo lugar oficial del culto por “La Madrina” Enriqueta Vargas, líder del culto fallecida en 2018, como reporta El Sol de León.

Ataviada con un hábito de monja negro y sosteniendo una guadaña en una mano, la “Santa Muerte” atrae a personas que buscan todo tipo de ayuda sobrenatural: desde repeler el mal y llevar a cabo venganzas hasta evitar que sus parejas sean infieles y conseguir mejores empleos.

Lo cierto es que no está reconocida por la iglesia católica. Además, en 2005, la Secretaría de Gobernación le canceló el reconocimiento oficial bajo el argumento de que la asociación violó sus propios estatutos al afirmar que su propósito era “conservar la liturgia de la Santa Misa Tridentina”. No obstante, en su solicitud de registro, el grupo no mencionó que su actividad consiste en orar por la intercesión de la “Santa Muerte”.

La “Santa Muerte” suele ser venerada por convictos, drogadictos y criminales, junto con otras personas que se sienten excluidas o están experimentando dificultades en la vida. Las celebraciones anuales son eventos cordiales, donde las personas saludan cálidamente a otros devotos y les ofrecen pequeños regalos.

El profesor de estudios religiosos de la Universidad Virginia Commonwealth, Andrew Chesnut, estima que la “Niña” reúne a unos 12 millones de devotos. “La Santa Muerte es el nuevo movimiento religioso de más rápido crecimiento, no sólo en México, sino en todo Occidente”.

Durante una visita a México en 2016, el Papa Francisco aludió a la Santa Muerte y la consideró una “quimera” y un “símbolo macabro” que comercializa la muerte. Sin embargo, algunos fieles afirman que la Iglesia no debería repudiarla, pues antes de bajar a la Tierra formaba parte del reino de Dios.

-Con información de Associated Press