Djokovic deberá presentar pruebas de su exención médica para el Abierto de Australia

Madrid, 5 de enero (Europa Press),- El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró con firmeza que el tenista serbio Novak Djokovic “estará en el próximo avión a casa” si no presenta evidencias suficientes que respalden la exención médica que ha obtenido para poder entrar en el país pese a no conocerse oficialmente si tiene o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

El número uno del mundo anunció este martes que ponía rumbo hacia el país oceánico después de haber obtenido el permiso correspondiente para poder competir en el Abierto de Australia, “Grand Slam” que ha ganado en nueve ocasiones y que da comienzo el 17 de enero.

Y en medio de la polémica sobre si ha habido algún trato de favor hacia el de Belgrado, Morrison advirtió que aún debe presentar pruebas para entrar en Australia. “Esperamos su presentación y las pruebas que nos brinde para respaldar su exención médica. Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión de regreso a casa”, advirtió en rueda de prensa.

El dirigente dejó claro igualmente que “no debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto”. “Ninguna en absoluto”, sentenció el mandatario de un país que tiene a más del 90 por ciento de su población mayor de 16 años completamente vacunada contra el coronavirus.

Además, la ministra de Asuntos Interiores de Australia, Karen Andrews, recalcó que “continuarán asegurándose” de que todos aquellos que quieran entrar tendrán que cumplir con sus “estrictos requisitos fronterizos”. “Ningún individuo que compita en el Abierto de Australia recibirá un trato especial”, subrayó.

Por su parte, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, aseguró que Djokovic no recibió ningún “favor especial” al otorgarle una exención médica para jugar en el torneo, después de que el deportista no haya confirmado si se ha vacunado contra el coronavirus, uno de los requisitos de entrada en el país.

“No ha habido ningún favor especial. No se ha concedido ninguna oportunidad especial a Novak Djokovic. Como organización y como deporte, hemos hecho lo que todos los demás hacen y harían si quisieran venir a Australia y bajo ciertas condiciones”, insistió Tiley en The Today Show de Australia.

El director del torneo insistió en que esas condiciones se han cumplido. “Australia ha tenido la respuesta más completa al COVID de todas las naciones del mundo. Y nuestros gobiernos han hecho todo lo humanamente posible para mantenernos a salvo”, relató.

“Novak hizo esa solicitud. Y al igual que otros, ha habido 26 atletas y su personal de apoyo principal que han presentado solicitudes y el panel ha otorgado muchas de ellas. Las condiciones en las que entra cualquier jugador de tenis, sin importar quién sea, son condiciones que el gobierno australiano le ha impuesto al tenis y le ha impuesto a cualquiera que venga a Australia”, informó Tiley.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press