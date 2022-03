“Los novios sí violan”, dice Andrea a su agresor; acusa a juez por liberarlo (VIDEO)

Andrea levantó la voz porque decidió dejar de esconderse, de vivir en silencio y de sentir culpa, así como vergüenza. Y llevó el caso ante las autoridades, sin embargo, debido a que no denunció dentro de las primeras 48 horas, fue ignorada. Y el sujeto quedó en libertad.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Andrea Zorrilla Villalobos es una joven estudiante de medicina de 24 años que fue agredida sexualmente por su novio. Mediante un video compartió el testimonio de la violación que mantuvo en silencio durante meses por el miedo que sentía.

A través de un video difundido en redes sociales, la joven compartió una carta que escribió hace casi dos años, mediante la cual contó que su primer novio había abusado sexualmente de ella el 1 de abril del 2018 y “todas las noches que le siguieron”.

Andrea sufrió ataques de ansiedad y depresión por más de un año, fue ingresada en un hospital tras haber ingerido un cóctel de alcohol, benzodiacepinas y antipsicóticos, y cortarse con un bisturí. Por lo que decidió internarse en una clínica psiquiátrica.

“Después de culparme y odiarme por tanto tiempo. Después de aceptar lo que hiciste, de poder nombrarlo, por fin tengo la fuerza de decirte esto. Estoy segura que sabes qué pasó el 1 de abril del 2018 y todas las noches que le siguieron, pero también estoy segura de que no estás ni cerca de entenderlo. Con esta carta, pretendo darte una pequeña idea. Recuerdo esa noche con tanto dolor… En la que pasé de ser tu novia a ser tu juguete sexual. Recuerdo las palabras ‘quiero probar tu umbral de dolor’. Recuerdo decirte que no y haber sido ignorada”, comentó Andrea en dicho video publicado en la cuenta de Instagram @queonda_con.

“Recuerdo decirte que me estabas lastimando y que tu respuesta haya sido detenerme más fuerte, someterme y forzarme. Recuerdo sentir todo tu peso sobre mí y no ser capaz de respirar, de moverme, de pensar, y, mucho menos, de pedir ayuda. Y entonces cerré los ojos y esperé a que todo terminara. Recuerdo levantarme con tanto dolor que me costó trabajo caminar. Recuerdo querer arrancarme la piel porque tallarme el cuerpo con todas mis fuerzas no fue suficiente para dejar de sentirme tan sucia”, mencionó.

Asimismo, recordó que durante mucho tiempo evitó el tema porque no “supo cómo aceptar ni hablar del hecho” de que su pareja sentimental, “la persona a la que más confianza y amor le tenía”, abusó de ella.

Andrea levantó la voz porque decidió dejar de esconderse, de vivir en silencio y de sentir culpa, así como vergüenza. Y llevó el caso ante las autoridades, sin embargo, debido a que no denunció dentro de las primeras 48 horas, fue ignorada. Y el sujeto quedó en libertad.

“Después de casi dos años de haber presentado mi denuncia, después de pasar horas en el MP (Ministerio Público) narrando una y otra vez las peores noches de mi vida a detalle, de aguantar incontables peritajes, exámenes médicos, valoraciones psicológicas, de haber sido llamada mentirosa, ‘ardida’, desequilibrada, exagerada y mil cosas más, después de vivir la triste realidad de la justicia en México…”, dijo.

La joven lamentó la realidad de la justicia en México y como la víctima puede pasa a ser la acusada. “Su sistema lleno de trabas, irregularidades y corrupción, un sistema en el que al final la única acusada termina siendo la víctima”, declaró. Mientras que en la descripción del video, añadió que “siento una enorme tristeza por el sistema de justicia en México, un sistema que debería de protegernos, y hace todo lo contrario”.

Y agregó que “después de contar mi historia tal y como fue, sin exageraciones ni mentiras, un magistrado, en menos de 24 horas de conocer mi caso, decide dejarte en libertad por el hecho de que no denuncié en las primeras 48 horas y me tardé dos años, por el hecho de que ese día yo fui a tu casa, porque tuvimos una relación sentimental y fuimos novios”.

“Porque a pesar de tener fotos de mis moretones tal vez para él no hay evidencia suficiente, porque a sus ojos tengo un problema de adicción por el hecho de internarme en una clínica y porque tal vez mi estrés post traumático diagnosticado por más de 10 personas no fue causado porque tú me violaste sino porque tal vez otra persona me violó”.

La joven afirmó que dejó de ignorar todas las situaciones que pensó le eran ajenas y destacó cómo aprendió a tener voz y fuerza, asimismo resaltó que pedir ayuda no te hace menos y que cualquier persona está expuesta a este tipo de agresiones.

“Que seas quien seas, te cuides lo que te cuides, jamás estás exenta. Que los novios, las parejas y los familiares sí violan”, señaló.

Y expresó que de una situación tan “jodida” puede ayudar a muchas personas que han sufrido alguna violación. Además, aseguró que no se seguirá viviendo en silencio, ni de decir las cosas, y tampoco van a dejar de exigir la justicia que merecen.

“Hoy levanto la voz por mí y por todas aquellas que no pueden, por todas aquellas que nunca pudieron, por todas aquellas que siguen en silencio, por todas las veces que me dijeron que no vale la pena y que no me iban a creer, por todas las mujeres que han sentido el mismo dolor, por la gente a la que pedí ayuda y decidió voltear a otro lado, pero también por la gente que me dio la mano y me impulsó a luchar. Porque yo sí te creo y juntas somos más fuertes”, finalizó.

El video se publicó en @queonda_con, un grupo de mujeres que a través de la difusión de información busca cambiar la conciencia colectiva tratando temas que no son hablados en la sociedad y cambiar la visión “patriarcal que es el cimiento de la desigualdad de género”.