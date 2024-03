AMLO dice que concuerda con el llamado de la iglesia, pero alerta sobre uso electoral

El Presidente López Obrador señaló que no va a “polemizar con las iglesias porque también eso podría ser una estrategia de los publicistas: la confrontación”. Por ello, pidió tener cuidado con la simulación durante el periodo electoral por el que atraviesa el país.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que coincide con el llamado que hizo el fin de semana pasado la iglesia católica mexicana a salir a votar en las elecciones del próximo 2 de junio; así como a respetar los resultados porque “por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”.

-Estoy de acuerdo completamente -afirmó López Obrador luego de ser cuestionado por el extenso comunicado que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el pasado 3 de marzo.

-¿Hay riesgo de retroceso democrático por el clima de violencia? -le preguntó una reportera, quien citó las palabras de la iglesia.

-No, no. Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia porque es por el bien de todos, primero el pueblo. La democracia es el pueblo. Y lo otro, aunque no estoy de acuerdo en que vaya a haber retroceso democrático, respeto ese punto de vista. No estoy de acuerdo, pero lo respeto y tienen todo el derecho de manifestarse -respondió el mandatario.

“Vivimos en un país libre y no se limita a nadie su derecho a expresarse, a manifestarse, a reunirse, a asociarse. Y llevamos muy buena relación con la iglesia católica y con todas las iglesias. Y no vamos a nosotros a polemizar con las iglesias porque también eso podría ser una estrategia de los publicistas: la confrontación. No. Es amor y paz. Y somos libres”, sostuvo desde Palacio Nacional.