Barack Obama regresará a la Casa Blanca para un evento oficial junto a Joe Biden

Washington, 5 de abril (AP/SinEmbargo).— El expresidente Barack Obama regresará a la Casa Blanca el martes por primera vez desde que concluyó su presidencia en 2017.

Un funcionario de la Casa Blanca informó el domingo que Obama acompañará al Presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris “en un evento para festejar el éxito de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y del Medicaid para darle atención médica asequible a millones de ciudadanos”.

El evento es parte del plan de Biden de darle más atención a temas económicos que afectan a millones de estadounidenses. Si bien el empleo ha ido en aumento desde que inició esta administración, la inflación también ha subido.

La Casa Blanca anunció que Biden “tomará más medidas para fortalecer la Ley de Cuidado de Salud Asequible y ahorrarle a las familias cientos de miles de dólares al mes en atención médica”.

También asistirán al evento el Secretario de Salud, Xavier Becerra y otros miembros del Gabinete.

NBC News fue el primer medio en reportar la próxima visita de Obama a la Casa Blanca.

Apenas el pasado 13 de marzo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio positivo a COVID-19 este domingo, informó el propio exmandatario en sus redes sociales, con síntomas leves.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022