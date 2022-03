Hillary Clinton, exprimera dama de EU, da positivo a COVID-19; tiene sintomas leves

NUEVA YORK (AP) — Hillary Clinton informó el martes que ha dado positivo a COVID-19 y que presenta síntomas “leves”.

En las redes sociales, la exsecretaria de Estado y excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos informó que se “sentía bien” y que su esposo, el expresidente Bill Clinton, había dado negativo al virus y se encontraba en cuarentena hasta que su hogar estuviera totalmente limpio.

Bill tested negative and is feeling fine. He's quarantining until our household is fully in the clear. Movie recommendations appreciated!

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022