“Canelo” Álvarez da el peso y está listo para enfrentar a John Ryder en Guadalajara

Por Carlos Rodríguez

GUADALAJARA, México (AP) — Saúl “Canelo” Álvarez optó por pelear en Guadalajara contra John Ryder para estar cerca de sus más fervientes admiradores. El viernes recibió una buena dosis de amor de ellos.

Con la mayoría de su familia y amigos cercanos presentes en el icónico Teatro Degollado de esta ciudad del occidente de México y con un mariachi que tocaba canciones populares mexicanas, Álvarez dio el peso para su pelea estelar del sábado contra Ryder, en la que expondrá su indiscutible corona mundial de los supermedianos.

El “Canelo”, de 32 años y quien peleará en Guadalajara por primera vez desde 2011, registró 167,5 libras (76 kilogramos), mientras que el contendiente británico marcó 168 (76,2).

La pelea se llevará a cabo este sábado por la noche en el estadio Akron en Zapopan, un suburbio de Guadalajara que se ubica a 25 millas (40 kilómetros) millas de Juanacatlán, el pequeño pueblo rural donde Álvarez creció cuando era niño.

Álvarez (58-2-2, con 39 nocauts) reconoció que había accedido a una importante rebaja salarial, alrededor de 14 millones de dólares, para pelear en su ciudad natal.

Aunque “Canelo” es una figura polarizadora del deporte en México, en Guadalajara es adorado y muchos de sus fanáticos se pararon detrás de las barricadas afuera del Teatro Degollado, uno de los espacios icónicos de la segunda ciudad más grande del país, con la esperanza de darle un vistazo al boxeador.

Al final del pesaje, Álvarez se tomó unos minutos para firmar autógrafos y saludó a los fanáticos, muchos de los cuales habían esperado cuatro horas bajo el sol. Algunos afortunados recibieron boletos gratis para la pelea de manos de su ídolo.

