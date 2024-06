VERSUS ¬ Un México mayoritario se atrevió a decidir sobre el otro, el de las élites

La elección del pasado 2 de junio además confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta de México, también reveló por completo las dos caras que hay en el país: un México que alzó su voz y ejerció su derecho a votar de manera libre y un sector que a pesar de la arrolladora victoria sigue negándolo e quiere decir que hubo un fraude porque ellos vieron otras cosas en las casillas.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- El contundente triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones de este domingo confirmó que un sector mayoritario en México, conformado por las clases medias y bajas, fue el factor decisivo para colocar a la morenista en la Presidencia de la República. En tantos, los grupos de élite fueron hechos de lado y poco pudieron hacer para evitar la derrota de su candidata, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez analizaron lo ocurrido en la jornada electoral del pasado 2 de junio, lo que le depara a los grupos de poder en México y lo significa que Sheinbaum sea la primera mujer Presidenta del país.

“Lo primero que yo advertí es que se cae el teatro de la polarización, México con los datos que tenemos ahorita no está polarizado políticamente, si queremos hablar de la polarización económica, de cómo hay muchos pobres y muy pocos ricos, eso es otra cosa, pero no podemos hablar de que México está dividido, de que López Obrador vino a polarizar políticamente a este país porque vemos a un país que está decidido abiertamente a repudiar a un grupo político que es el PRI, PAN y el PRD, y que está sumamente politizado y por eso salió desde muy temprano de sus casas para formarse, aguantar el calorón que se vive ahorita y emitir el voto”, señaló Daniela Barragán.

La periodista señaló que las afirmaciones de que el Presidente López Obrador polarizó el país son falsas, e indicó, que se trata de una narrativa creada por medios de comunicación de oposición. “Ahora ya podemos decir que eso de que el López vino a polarizar al país es una narrativa de los medios de comunicación, y eso también nos lleva a otro problema de cómo la oposición ha controlado durante seis años los principales medios de comunicación prensa, radio y televisión, y cómo a pesar de que vivimos en una dictadura, según ellos, están todos los intelectuales escribiendo y opinando en esos principales medios”.

Daniela Barragán afirmó que uno de los factores más importantes de la derrota de la derecha en los comicios del domingo fue que viven cegados de lo que se dice en redes sociales, en especial X, antes Twitter.

“Eso nos habla de un grupo que está completamente cegado que vive en Twitter y el vivir en Twitter les está saliendo muy caro porque están quedando en el ridículo porque por eso estamos leyendo una sarta de comentarios diciendo que no pueden explicarse la derrota cuando la derrota siempre estuvo ahí, la derrota siempre estuvo en Xóchitl Gálvez, pero ellos dicen ‘nunca lo vi'”.

Por su parte, Meme Yamel puso otro ejemplo de las mentiras de la derecha durante la campaña: Massive Caller, encuestadora, que según sus datos, daba un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

“Sobre la encuesta de Massive Caller, Massive Caller no perdió, tiene los bolsillos llenos, es, el negocio es más imponer es la mentira, o sea, Massive Caller su estrategia de negocio es ‘tú me pagas, partido, tú me pagas candidato, yo te inflo en la encuestas para que digas estamos rebasando y para que destapes el famoso voto secreto'”.

Yamel afirmó que esta información falsa es utilizada como herramienta durante las campañas para venderle a la gente una falsa perspectiva. “Su negocio es darle a los candidatos una herramienta para mentir y entonces jugar, que tengan en la campaña un balón especial para ellos con el que puedan jugar. Esa herramienta es la que este grupo de personas que se sienten agraviados, ofendidos, que sienten que el país va rumbo a una tragedia, están utilizando”.

La periodista detalló que Claudia Sheinbaum no solo recibió el respaldo de los sectores que menos ingresos perciben, sino también un gran número de personas de la “clase alta” votaron a favor de la morenista, situación, que dijo, “les está costando digerir porque se están rompiendo esas burbujas”.

“En estas cifras de quiénes votaron, no solamente la clase media votó por Claudia, también la clase alta y ese es el trancazo cómo le vas a decir a la clase alta ‘ustedes ya son pobres’, estamos hablando que en un ingreso de 50 mil pesos o más el 50 por ciento voto por Claudia, el 50 por ciento de los encuestados con este ingreso votaron por Claudia, el 44 votaron por su Xóchitl, gana Claudia Sheinbaum incluso en Neza, obviamente en donde más votos tiene Claudia es en la gente de menos ingresos, de menos de 10 mil pesos, pero la diferencia entre este grupo y entre los que ganan de 15 mil a 25 mil no es mucha, o sea, el 65 por ciento de las personas de menos de 10.000 pesos de ingreso votaron por Claudia, pero el 62% de las personas entre 15 mil y 25 mil votaron también por Claudia, o sea, independientemente de tu ingreso, la mayoría votó por Claudia.

En tanto, Adriana Buentello indicó que a pesar de la diferencia tan abismal de votos entre ambas candidatas, pareciera que la oposición sigue buscando cualquier clase de pretextos.

“Creo que ha sido muy importante la elección y creo que vamos a estar analizando yo creo que incluso todo el sexenio que sigue. Me parece que fue un voto arrollador que la oposición quizá todavía ni siquiera se ha dado cuenta la dimensión de lo que perdió, porque pues es necesario tener una oposición, me parece, pero no esta oposición y hablando incluso hasta de los contrapesos que pueden ser necesarios en una democracia, pero qué tipo de contrapesos”.

Adriana Buentello mencionó que pese a los intentos de la oposición por crear campañas sucias, los ataques y descalificaciones en contra de Sheinbaum, no pude siquiera de esta manera convencer a un sector de la población que está molesto con Morena y la 4T.

“Yo creo que durante todos estos últimos años que se empezó a construir la elección, las campañas, este proceso con diferentes elementos mucho antes, pues sí, anticipadas mucho antes de lo debido, pero que se empezó a jugar hasta en los medios de comunicación de un lado y de la conferencia mañanera del otro con también sus procesos indebidos, sus irregularidades, con la injerencia del Presidente, con también las campañas sucias del lado de la oposición, a mí me parece que el mensaje puede ir en muchos sentidos, pero que uno de ellos sí se tiene que analizar también cómo la oposición no convenció ni siquiera a un sector que pudiera estar genuinamente enojado con la cuarta transformación, o no convencido completamente la transformación”.

Finalmente, señaló que a pesar de todas adversidades a las que se enfrentó durante la campaña, estas no lograron permear en la población que decidió expresar su respaldo al proyecto de Claudia Sheinbaum en las urnas.

“Veremos todavía estas dinámicas del autoritarismo, de ‘ya está dándole indicaciones el presidente a Claudia Sheinbaum’, pero bueno, finalmente, creo que el mensaje fue muy claro en las en las urnas, más de lo que esperábamos y el voto oculto supuesto, estaba del lado de Sheinbaum”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Romina https://www.sinembargo.mx/author/adriana_alina_dani_perla_romina VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Romina Gándara quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.