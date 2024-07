El huracán nuevamente se degrada a categoría 2; Alerta Roja se mantiene en el estado

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la madrugada del viernes que el huracán “Beryl” nuevamente se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras continúa con su desplazamiento hacia las costas de Quintana Roo.

A través de un nuevo comunicado, la dependencia señaló que el centro de “Beryl” se encuentra a 45 kilómetros (km) al sur de Cozumel, a 120 km al sur de Cancún, y a 65 km al este de Tulum. Actualmente cuenta con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

De acuerdo con la última actualización proporcionada por el SMN, el huracán “Beryl” tocará tierra entre las 4:00 y las 6:00 horas del viernes 5 de julio como categoría 2 en Tulum, muy cerca del municipio de Solidaridad, incluyendo la isla de Cozumel en Quintana Roo.

La noche del jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador alertó a la población para que tomara medidas ante la inminente llegada de “Beryl” hacia Tulum.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario federal recomendó el traslado a partes altas, refugios o casas de familiares y amigos en otros sitios.

Alejandra Méndez Girón, titular del SMN, previamente avisó en conferencia de prensa que a lo largo de esta tarde-noche continuará el desplazamiento de “Beryl” por las costas del estado de Quintana Roo. Como parte de dicho movimiento, dejó entrever que el huracán impactará en Tulum durante la noche de hoy y la madrugada de este viernes.

Entonces, el semicírculo peligroso del sistema continuará por la región centro y norte de Quintana Roo; posteriormente, seguirá su recorrido por toda la entidad de Yucatán: durante primer fin de semana del mes de julio.

#Beryl draws closer to landfall over the Yucatán Peninsula of Mexico 🌀 pic.twitter.com/zOn0Ri75YF

A su paso por Yucatán, provocará lluvias intensas a torrenciales y estaría acompañada de vientos fuertes; sin embargo, al regresar al mar se degradaría hacia Tormenta Tropical; antes de volverse a convertir en huracán de Categoría 1.

Este escenario sucedería el domingo 7 de julio: frente a las costas de Tamaulipas, sede donde tendría un segundo impacto en la República Mexicana; previo a retornar al estatus de Tormenta Tropical en su ruta hacia Texas, Estados Unidos.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó esta mañana que los municipios del oeste, este y centro de la entidad entraban en Alerta Roja en su fase de Peligro Máximo; mientras que en las localidad del sur y norte del estado se mantiene la Alerta Naranja en su fase de Peligro Alto.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales que presenta Protección Civil, la Alerta Roja avisa a la población para que permanezca resguardada hasta que las autoridades informen que el peligro ya terminó, así como también mantenerse informados y seguir instrucciones únicamente a través de las autoridades.

En el caso de las autoridades estatales, se instala la sesión permanente de los consejos estatales y municipales de Protección Civil; así como continuar con la información a través de medios de comunicación masivos sobre la continuación de los efectos del fenómeno.

La mandataria también agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador al informar el arribo de miles de elementos de distintas corporaciones federales para atender la emergencia climatológica. Entre estos se encuentran cuatro mil 150 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mil 128 de la Marina, cuatro mil 451 de la Guardia Nacional, dos mil 189 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mil 388 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 66 de la Conagua.

IMSS ALISTA PERSONAL PARA ATENDER EMERGENCIA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizó contar con personal capacitado para reducir riesgos en la población y darle continuidad de los servicios médicos en las unidades de los tres niveles de atención, las cuales están equipadas para seguir operando por mínimo 72 horas ante los efectos del huracán “Beryl”.

El Instituto aseguró que las unidades médicas del Seguro Social en el sureste del país cuentan con brigadas de emergencia que realizan ejercicios de simulación y simulacros para responder oportunamente frente a alguna amenaza que ponga en riesgo a la ciudadanía.

#Beryl is now headed for the Yucatán Peninsula and is likely to make landfall in the vicinity of Tulum early on Friday (July 5) as a Category 2 Hurricane.

Beryl could restrengthen in the Gulf of Mexico thereafter, striking Tamaulipas, Mexico, or South Texas this weekend. pic.twitter.com/dljuWLuVWU

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 4, 2024