El promedio de ENCUESTAS pone a Harris a menos de un punto (0.7) porcentual de Trump

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha recortado a menos de un punto porcentual la distancia con el candidato republicado Donald Trump rumbo a la elección presidencial de noviembre próximo, de acuerdo con el promedio que arroja RealClearPolitics (RCP), un agregador de datos de encuestas estadounidense.

Las mismas cifras muestran que Harris le lleva la delantera a Trump en al menos cinco encuestas desde que Biden se retiró, aunque el magnate republicano aventaja a la Vicepresidenta en al menos otras siete encuestas, la mayoría de las cuales muestran, de todas formas, que ella está reduciendo la ventaja que Trump tenía sobre Biden y su índice de aprobación está aumentando desde que anunció su candidatura.

La gráfica del ponderado de RealClearPolitics muestra cómo el Presidente Biden se retiró con el 44.8 por ciento de las preferencias contra un 47.8 por ciento de Trump. Una vez que Kamala Harris se midió frente al republicano, la brecha se acortó con un 47.5 por ciento para el expresidente y un 45.9 para la Vicepresidenta. Desde esas cifras del 23 de julio a la fecha, la distancia se ha recortado a tan sólo 0.7 por ciento, de acuerdo con RealClearPolitics .

Apenas este domingo, Kamala superó a Trump en una encuesta de CBS News fortalecida por el sector joven, afroamericano y principalmente por mujeres. De acuerdo con el sondeo, Harris obtuvo el 50 por ciento entre los votantes consultados y Trump, el 49 por ciento, aunque esta ventaja está dentro del margen de error de más o menos 2.1 puntos de la encuesta.

La encuesta de CBS News, que se llevó a cabo del 30 de julio al 2 de agosto, también encontró que Trump y Harris están empatados entre los votantes de los siete principales estados en disputa (Michigan, Pensilvania, Arizona, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte y Nevada).

En el ponderado de RealClearPolitics se muestra además que en la última encuesta de I&I/TIPP, realizada vía online a nivel nacional y difundida este 5 de agosto, Kamala Harris tiene una preferencia electoral del 46 por ciento contra un 45 por ciento de Donald Trump.

Entre los republicanos, indican las cifras de I&I/TIPP, el 90 por ciento dijo que votaría por Trump, mientras que el cinco por ciento votaría por Harris, el uno por ciento lo haría por “otro” y el tres por ciento comentó que no estaba seguro. En los demócratas el escenario es similar: 92 por ciento afirmó que votaría por Harris, tres por ciento por Trump; el dos por ciento por alguien completamente diferente, mientras que el d0s por ciento también manifestó que no estaba seguro. No obstante, Trump mantiene su ligera ventaja del 41 por ciento al 38 por ciento entre los independientes.

Otra medición que integra el ponderado en la que aventaja la Vicepresidenta es la de Daily Kos/Civiqs, que da a Harris una ventaja de cuatro puntos al situarse con un 49 por ciento de las preferencias electorales contra un 45 por ciento de Donald Trump.

La medición de Reuters/Ipsos, del 30 de julio, también sitúa a Kamala a la delantera con un punto de ventaja. En esta encuesta, la Vicepresidenta registra un 43 por ciento de respaldo contra un 42 por ciento del expresidente republicano. En la misma distancia los coloca el sondeo de Morning Consult, actualizado este 5 de agosto, en el cual Harris supera a Trump con un 48 a 44 por ciento, la mayor ventaja para un candidato presidencial demócrata sobre Trump en casi un año.

MEJORA ENTRE DEMÓCRATAS

Kamala Harris parece haber motivado a los demócratas en los primeros días de su candidatura, con un repunte de los sentimientos positivos entre varios grupos, incluyendo algunos distritos electorales claves para el Partido Demócrata que habían sido especialmente tibios con el Presidente Joe Biden, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada luego de la retirada de Biden de la carrera electoral.

Los estadounidenses son también más propensos a decir que Harris sería una buena Presidenta de lo que eran a principios de julio, un cambio impulsado principalmente por los demócratas. Sin embargo, siguen considerando que hay larga batalla por delante: la mayoría de los adultos estadounidenses, el 56 por ciento, opinan que si Trump y Harris son los candidatos de sus partido para las elecciones generales de noviembre, Trump tendría más posibilidades de ganar.

Los mismos datos indican que alrededor de 7 de cada 10 adultos afroamericanos y cerca de la mitad de los adultos hispanos estarían satisfechos con Harris como candidata demócrata — un notable aumento desde principios de mes, cuando alrededor de la mitad de los adultos afroamericanos y el uno por ciento de los hispanos se mostraban satisfechos con Biden como aspirante del partido. (La encuesta no incluyó suficientes adultos asiáticos como para analizar sus respuestas por separado).

La cifra de adultos jóvenes (menores de 45 años) que dicen que estarían satisfechos con la nominación presidencial de Harris, en torno a cuatro de cada 10, está por encima del 17 por ciento que se mostraban satisfechos con Biden en julio.

La nueva encuesta muestra que la popularidad general de Harris aumentó ligeramente, desde el 39 por ciento al inicio del verano — antes del debate — al 46 por ciento actual. La opinión de los demócratas sobre Harris también ha virado ligeramente en una dirección más positiva. Ocho de cada 10 demócratas tienen una opinión positiva de Harris, frente a los alrededor de siete de cada 10 de principios de junio.

Harris sería una candidata histórica: sería la primera mujer en ganar la Presidencia, así como primera mujer afroamericana, la primera sudasiática y la primera asiático-estadounidense. Cerca de cuatro de cada 10 estadounidenses afirman que para el país sería positivo elegir a una mujer o a una persona no blanca para la Presidencia.

-Con información de AP y La Opinión