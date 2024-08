La boxeadora Imane Khelif pide fin al acoso tras polémica en pelea con italiana

París, 5 de agosto (AP).- La boxeadora olímpica argelina Imane Khelif indicó que la ola de odiosos cuestionamientos que ha enfrentado por conceptos errados sobre su género “daña la dignidad humana”, y pidió a que se ponga fin al acoso a los atletas luego de verse sumamente afectada por la reacción internacional en su contra.

La argelina habló acerca de su tumultuosa experiencia olímpica en una entrevista el domingo por la noche con SNTV, un aliado de contenido visual deportivo de The Associated Press.

“Envío un mensaje a todas las personas en el mundo a respetar los principios olímpicos y la Carta Olímpica, para que se abstengan de acosar a todos los atletas, porque esto tiene efectos, grandes efectos”, dijo en arábico Khelif. “Puede destruir personas, puede matar pensamientos de la gente, espíritu y mente. Puede dividir personas. Y debido a eso, les pido que se abstengan de hostigar”.

Las victorias de Khelif y de su colega pugilista Lin Yu-Ting, de Taiwán, en el ring de París se han convertido en una de las más grandes historias de los Juegos de París. Ambas mujeres aseguraron sus primeras medallas olímpicas pese a que han tenido que afrontar abusos en línea basadas en afirmaciones sin fundamentos acerca de su género, llevándolas a una división más amplia sobre el cambio de actitudes hacia la identidad de género y las regulaciones en el deporte.

La hostilidad surge de las afirmaciones de la Asociación Internacional de Boxeo, que ha sido excluida permanentemente de los Juegos Olímpicos, de que ambas fracasaron en pruebas de elegibilidad no especificadas para la competición femenina en el pasado campeonato mundial.

Khelif declinó responder al ser consultada sobre si se había realizado otras pruebas además de las de dopaje, indicando que no quería hablar al respecto.

Expresó su gratitud hacia el Comité Olímpico Internacional y su presidente, Thomas Bach, por apoyarla resueltamente mientras el antiguo vetado organismo rector del boxeo olímpico enardeció el furor en torno a su participación en París.

“Sé que el Comité Olímpico ha hecho justicia conmigo, y estoy contenta con este remedio porque muestra la verdad”, dijo.

También ha recibido apoyo enorme en combates, provocando aplausos al ingresar a la arena y multitudes ondeando banderas argelinas coreando su primer nombre. Volverá a pelear en la noche del martes en las semifinales de los -66 kilogramos en Roland Garros.

Khelif dejó en claro de manera repetida que no permitirá que las acusaciones o rumores la desvíen de su intento de conquistar la primera medalla de oro para Argelia en el boxeo olímpico femenino.

Algerian boxer Imane Khelif called for an end to bullying athletes after she faced a wave of online abuse over misconceptions about her gender during the Paris Olympics. pic.twitter.com/Pl1sc5j181

— AP Sports (@AP_Sports) August 5, 2024