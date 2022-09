AMLO conversa con Francisco Cervantes (CCE) y Antonio del Valle (CMN) en Palacio

El mandatario mexicano indicó que la reunión en Palacio Nacional fue respetuosa, productiva y fraterna.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con los presidentes del Consejo Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, informó el mandatario a través de sus redes sociales.

“Conversé con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. La relación con estos dirigentes del sector privado es respetuosa, productiva y fraterna“, tuiteó, junto a una fotografía con los empresarios en Palacio Nacional.

El pasado mes de julio, López Obrador pidió a empresarios invertir en México y acelerar la integración de América del Norte frente a la incertidumbre durante el CEO Dialogue entre México y Estados Unidos en Washington. A dicha reunión asistieron Del Valle y Cervantes, junto a otros mexicanos tales como Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, además de empresarios del país vecino. En el CEO Dialogue se trataron temas de cooperación económica entre ambos países, así como probables acuerdos de inversión.

Anteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que esta semana sostendría un encuentro con su gabinete económico con la intención de adaptar el plan antiinflacionario, dado que a inicios del pasado mes de agosto se informó que la inflación anual general alcanzó su mayor nivel desde diciembre de 2000 y se estima que continúe repuntando.

Al respecto, esta mañana López Obrador expuso en conferencia de prensa que “es probable que, hacia adelante, probable, porque todavía vamos a llevar a cabo acciones, que nos quedemos un poco arriba en inflación de Estados Unidos, pero está por verse, porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando”.

“Por ejemplo, esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional, no nos lo recomendó el Banco Mundial, salió de nosotros, el que no íbamos a aumentar las gasolinas, ni el diésel y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación.

Si no hubiésemos tomado esa decisión la inflación se hubiese elevado al 14 por ciento, no al 8.5 o al 8.2, al 14, y nos iba a causar estragos en la economía popular, en los ingresos de los trabajadores”.

A su vez, el Presidente expresó la importancia en la distribución de la riqueza para el bienestar de la población, más allá del crecimiento económico.

“Lo importante no es el crecimiento económico, lo importante no es lo cuantitativo, lo importante es la distribución de la riqueza. Lo importante es lo cualitativo y lo estamos probando”, dijo, y agregó que “sin crecimiento hay una mejor distribución del ingreso y menos pobreza, esa es la esencia de todo”.