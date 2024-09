Donovan Morales calienta motores para su primer show en el Auditorio BlackBerry

A un año de haberse presentado en el Lunario del Auditorio Nacional, el cantautor está calentando motores para lo que será su primer show en el Auditorio BlackBerry el próximo 7 de septiembre.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Poco después de un año de haber estrenado su EP “Iris”, el cantautor mexicano Donovan Morales se dio a la tarea de liberar algunos sencillos como “bby:)”, “No hay” y “No estás”.

En entrevista para SinEmbargo, el también influencer compartió que estos temas no pertenecerán a un compilado, sin embargo adelantó que ya se encuentra trabajando en lo que será su siguiente material de estudio.

“Son sencillitos que he estado queriendo sacar por capricho, o sea, me gusta mucho esa música, esos ritmos y quise justo hacer rolitas de ese estilo. Tengo planeado otra cosa, hacer otras ideas para un álbum justo que ya estoy trabajando, pero en este caso son rolitas solitarias”.

“Ando muy romántico, ando muy baladitas, boleros, entonces es toda esa línea de baladas, muy Luis Miguel, José José, son como las referencias de lo que queremos de romance, pero justo combinando cositas, que es lo que me caracteriza mucho, que le meto ahí elementos interesantes, nuevos, combinar lo viejito con lo nuevo. Está quedando muy bien todo”, explicó sobre lo que será su siguiente material”.

Al ser cuestionado por el proceso creativo por el que está pasando, abundó que éste está siendo mucho más sencillo de lo que fue “Iris”. “Ahí sí estaba vuelto loco sabiendo que hacer y justo necesitaba acabarlo para destapar esa facilidad de volver a hacer canciones más sencillas, menos conceptuales, y fluyó muy bien afortunadamente”.

Al respecto, adelantó a este medio que su presentación en el venue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, será mucho más más completo en cuestión de escenografía.

“Es un reto que me divierte mucho, que me emociona mucho, me gusta que cada año justamente vamos a otros venues cada vez más grandes para ir superándonos cada vez más, entonces estoy emocionado, estoy un tantito nervioso, ya está cerquita la fecha, ya se empieza a sentir el nervio, pero es más emoción. Va a estar muy bueno”, concluyó.

