América sufre descalabro en la Concacaf W Champions Cup al caer ante Portland Thorns

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 5 de septiembre (AS México).- Las cosas están apretadas en el Grupo D de la Concacaf W Champions Cup debido a que América Femenil fue derrotado por Portland Thorns por 3-1, lo que puso las cosas “color de hormiga” en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda de la competición.

Con un doblete de Christine Sinclair (13′, 28′) y uno más de Rellyn Turner (51′) fueron los goles con los que se finiquitó el triunfo. Por parte de las “Águilas” Irene Guerrero descontó a los 53 minutos, pero al equipo de la Liga Mx Femenil ya no le dio tiempo para poder darle la vuelta a las cosas y salieron del Providence Park con la derrota a cuestas.

