Ebrard no descarta unirse a MC; decidirá el 3 de noviembre. TEPJF desestima su queja

El excanciller apuntó que el 3 de noviembre, una vez que termine el procedimiento por las presuntas irregularidades durante el proceso interno de Morena para la selección de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, aclarará su posicionamiento.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón habló ayer sobre la posibilidad de unirse a Movimiento Ciudadano (MC) en las próximas elecciones de 2024, y aunque no cerró la puerta, señaló que primero Morena tiene que resolver su queja por las “graves irregularidades” en el proceso interno del partido.

“Mientras Morena no nos conteste, estamos en la expectativa de saber ¿cuál es la posición de Morena? Si la posición es: ‘No pasó nada, todo está bien’, tendremos que hacer una asamblea nosotros”, dijo.

“Yo necesito que Morena me responda a mí y a la opinión pública. Es la primera elección interna de candidato a la Presidencia. No son incidencias, es un sistema. […] Necesito que me respondan si van a permitir estas prácticas. No me puedo quedar callado, la sorpresa sería que me quedara callado. No estoy de acuerdo y no creo que deba guardar silencio”, agregó.

Sobre la posibilidad de unirse a Movimiento Ciudadano, el excanciller señaló que decidiría hasta el 3 de noviembre, que es cuando termina el procedimiento de revisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

“En el momento en que se resuelva esa queja, te podré resonder eso. Hoy no lo sé porque depende de esa respuesta. Morena tiene que resolver una queja por graves irregularidades. Necesitamos que lo resuelvan, y te podré responder mejor a esa pregunta, pero eso tiene que ser de aquí al 3 de noviembre”, aclaró.

“Movimiento Ciudadano va a decidir en enero. Yo no les voy a determinar, ni me he reunido con el dirigente de Movimiento Ciudadano [Dante Delgado]. Yo ahorita estoy en un procedimiento en Morena, ese procedimiento termina el 3 de noviembre”, añadió.

Asimismo, adelantó que una vez que termine el procedimiento informaría el posicionamiento que tomará, pero advirtió que las irregularidades presentadas son un “virus” y que eventualmente haría “metástasis”, si no se atienden desde ahora.

“El 4 de noviembre yo te podría informar qué posicionamiento vamos a tomar porque ahorita estoy especulando. Lo que sí te puedo decir de fondo es que es una posición política seria y pensamos que valiosa. Ha sido una sorpresa lo que hemos visto. Pensamos que no le va a hacer bien a Morena, es un virus lo que tenemos, va a hacer metástasis, se va a reproducir en todos los estados, había un Gobernador que estaba diciendo quién va de Diputado en cada distrito, en un video, pues claro que es un asunto mayor, hay que tratar de evitarlo”, apuntó.

“Creo que estamos en un momento muy importante que incluso trasciende mi causa como Marcelo Ebrard, tiene otras implicaciones porque sí ya queda normalizado, ya no lo vas a poder frenar. Esto se va a convertir en un nuevo sistema, ya no tendrá remedio, y ¿cómo le haces después?”, advirtió.

TRIBUNAL ELECTORAL DESESTIMA QUEJA DE EBRARD

#Boletín | El #TEPJF determinó la inexistencia de la omisión alegada inicialmente por Marcelo Ebrard en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 📰 https://t.co/08eCHVlmc0 pic.twitter.com/UlmQKvHMiN — TEPJF (@TEPJF_informa) October 4, 2023

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad de votos, determinó inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con relación al proceso interno de selección de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El TEPJF explicó que Ebrard presentó una queja el pasado 10 de septiembre Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la que solicitó la anulación y la repetición del proceso, y que posteriormente, acudió ante la Sala Superior del Tribunal, ya que Morena no había admitido su queja.

Sin embargo, el Tribunal Electoral determinó por unanimidad inexistente la falta de Morena, ya que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia admitió la queja a trámite el 29 de septiembre, pero exhortó a la Comisión que resolviera la queja dentro de los plazos legalmente establecidos.