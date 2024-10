VIDEO ¬ Donald Trump sugiere a Israel que ataque instalaciones nucleares de Irán

Madrid, 5 de octubre (EuropaPress).- El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sugerido este viernes durante un acto de campaña que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deberían lanzar una ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes, en respuesta al lanzamiento de misiles del martes por parte de la Guardia Revolucionaria a medida que se expande la guerra en Oriente Próximo.

En la misma línea, el republicano ha repudiado la propuesta de Biden de “una respuesta proporcional y limitada contra el régimen iraní”, defendiendo que “lo primero es atacar y luego preocuparse por el resto”.

Jesus. Trump is essentially saying that Israel should target Iran’s nuclear facilities. pic.twitter.com/jniUQltNsR

— Read Abolish Rent (@JoshuaPHilll) October 5, 2024