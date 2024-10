Donald Trump regresa al lugar donde sufrió atentado para encabezar un nuevo mitin

Por Julie Carr Smyth, Jill Colvin y Adriana Gomez

Butler, Pensilvania, EU (AP) — Donald Trump regresó este sábado al recinto ferial de Pensilvania donde casi fue asesinado en julio, instando a una gran multitud a lograr una victoria en el día de las elecciones que vinculó a su supervivencia del tiroteo.

El expresidente y candidato republicano retomó el tema que había dejado en julio, cuando un hombre armado le dio en la oreja. Comenzó su discurso diciendo: “Como estaba diciendo”, e hizo un gesto hacia un cuadro de inmigración que estaba mirando cuando comenzaron los disparos.

La campaña de Trump trabajó para maximizar el potencial del evento de captar titulares, ya que faltaban solo 30 días y la votación ya estaba en marcha en algunos estados en su carrera contra su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. El músico Lee Greenwood apareció en el escenario y le cantó “God Bless the USA”, que se escucha con frecuencia en sus mítines, y el multimillonario Elon Musk habló por primera vez en un mitin de Trump.

“Hemos luchado juntos. Hemos resistido juntos. Hemos seguido adelante juntos”, dijo Trump. “Y aquí mismo, en Pensilvania, hemos sangrado juntos. Hemos sangrado”.

Al comienzo del mitin, Trump pidió un momento de silencio en honor al bombero Corey Comperatore , quien murió mientras protegía a miembros de su familia de los disparos en julio. El cantante clásico Christopher Macchio cantó “Ave María” después de que sonara una campana al mismo tiempo que comenzaron los disparos el 13 de julio. Varios de los familiares de Comperatore estuvieron presentes, incluida su viuda, Helen, quien estuvo de pie durante los comentarios de Trump junto a la nuera del expresidente, Lara Trump.

De pie detrás del cristal protector que ahora cubre el escenario en sus mítines al aire libre, Trump calificó al aspirante a asesino de “monstruo cruel” y dijo que no tuvo éxito “por la mano de la providencia y la gracia de Dios”. Había una presencia de seguridad reforzada muy visible, con agentes armados con uniformes de camuflaje en los techos.

Trump rindió homenaje a Comperatore y reconoció a los otros dos manifestantes que resultaron heridos, David Dutch y James Copenhaver. Ellos y Trump fueron alcanzados por el disparo de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, que abrió fuego desde un tejado no seguro cercano antes de ser abatido a tiros por francotiradores.

El edificio desde el que Crooks disparó estaba completamente oculto por remolques de tractores, un gran perímetro de césped y una valla.

Cómo Crooks logró burlar a las fuerzas del orden ese día y trepar a la azotea de un edificio que se encontraba a una distancia de tiro fácil del expresidente es una de las muchas preguntas que siguen sin respuesta sobre el peor fallo de seguridad del Servicio Secreto en décadas. Otra es su motivo.

Pensilvania es fundamental para ambas campañas presidenciales

Trump perdió Pensilvania hace cuatro años después de que el estado pasara a manos de los republicanos en 2016. Si quiere ganar Pensilvania en noviembre después de haber perdido hace cuatro años, necesita aumentar la participación electoral en bastiones conservadores como el condado de Butler, una comunidad rural-suburbana predominantemente blanca. Harris también ha centrado sus esfuerzos de campaña en Pensilvania, donde se ha concentrado en repetidas ocasiones como parte de su agresiva campaña en estados clave.

“Pensilvania, claramente, va a ser el centro del universo durante los próximos 30 días, para ambos lados, y estamos bastante optimistas sobre dónde estamos aquí organizativamente, políticamente y en términos de los recursos que hemos podido comprometer aquí”, dijo a los periodistas el asesor principal de la campaña, Chris LaCivita.

Trump destacó la postura previa de Harris contra el fracking, un proceso de producción de gas natural clave para la economía de Pensilvania, como lo ha hecho en el pasado. Pero luego, continuó difundiendo falsedades sobre la respuesta federal al huracán Helene , difundiendo aún más la afirmación de que los sobrevivientes del desastre solo están recibiendo 750 dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esa cifra se refiere a la ayuda que la agencia puede brindar a alguien en un área afectada para lo que pueda necesitar de inmediato.

Trump también afirmó que Harris había “perdido más de 325 mil niños migrantes que ahora están muertos, en esclavitud o simplemente desaparecidos”. Un informe de agosto de un organismo de control del gobierno dijo que esos fueron casos en los que los funcionarios de inmigración fueron criticados por no “monitorear constantemente la ubicación y el estado de los niños migrantes no acompañados” una vez que son liberados de la custodia del gobierno federal. Esas cifras también cubrieron más de dos años de la administración Trump.

ELON MUSK HIZO UNA APARICIÓN

Uno de los invitados más esperados de la velada fue Musk, el CEO de SpaceX y Tesla y propietario de X, antes Twitter. Musk subió al escenario el sábado saltando y agitando los puños en el aire después de que Trump lo presentara como un “gran caballero” y dijera que “salvó la libertad de expresión”.

“El presidente Trump debe ganar para preservar la Constitución. Debe ganar para preservar la democracia en Estados Unidos”, dijo Musk, quien apoyó a Trump después del intento de asesinato. “Esta es una situación en la que hay que ganar”.

Musk, que ha adoptado una postura política conservadora y está financiando iniciativas para que Trump salga a votar en varios estados clave, se reunió con Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance , entre bastidores, luciendo una gorra negra con la leyenda “Make America Great Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande). Un cartel en el camino hacia el mitin decía: “EN MUSK CONFIAMOS” y mostraba su foto.

Más temprano el sábado, Vance subió al escenario y reflexionó sobre los acontecimientos de ese día mientras criticaba severamente a los demócratas por llamar a Trump “una amenaza a la democracia”, diciendo que ese tipo de lenguaje es “incendiario”.

