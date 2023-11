Morena pide a los precandidatos en las 9 entidades no hacer más actos proselitistas

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Morena ha ordenado a los aspirantes a contender por ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) a suspender cualquier tipo de acto de promoción, de tipo proselitista o recorridos a partir del día de hoy hasta el 10 de noviembre, fecha máxima en que se darán a conocer a las y los candidatos.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, comunicó la noche de este sábado el acuerdo establecido por la Comisión Nacional de Elecciones, la cual determina la suspensión de cualquier tipo de acto promocional por las y los precandidatos en Chiapas, CdMx, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a partir de este 5 de noviembre.

A través de un comunicado, la Comisión explicó que, dado que este domingo da inicio el periodo de precampañas en las respectivas nueve entidades que renovarán sus gobiernos en 2024, se estableció la orden a las y los aspirantes a detener cualquier tipo de actividad públicas promocional en su favor, esto con el fin de actuar en conformidad a lo que las autoridades electorales establecen.

Mario Delgado dio a conocer a finales de octubre que Morena modificó la fecha de publicación de los resultados de las encuestas para definir a sus respectivos coordinadores estatales de la Transformación. Originalmente, iban a ser revelados el 30 de octubre, después cambió para máximo el 10 de noviembre.

Ante los cuestionamientos sobre el motivo detrás del retraso de la publicación de resultados, el dirigente morenista aseguró que esto sucedió con el fin de dar mayor claridad en el proceso y evitar un “Berdejazo” en el proceso interno.

En una conferencia de prensa, explicó que la publicación original de los resultados de las coordinaciones estatales iba a llevarse a cabo el día de ayer; sin embargo, lo extendieron hasta el próximo 10 de noviembre con el fin de dar claridad a la designación de los puestos, esto para evitar inconformidades ante el acatamiento de la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) por aplicar cinco candidaturas para mujeres como un acuerdo de paridad de género.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres, y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, detalló.

Reiteró que dicha modificación al calendario es con el propósito de evitar algún tipo de ruptura en el movimiento y que se repita como la inconformidad que expresó Ricardo Mejía Berdeja, quien al estar inconforme con el resultado interno para la candidatura por el Gobierno de Coahuila, fragmentó a Morena con el Partido del Trabajo (PT) para dicha boleta electoral.

🔴 #AlMomento

Morena se vacuna contra Berdejazos: @mario_delgado

“Habrá por los menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores, no queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura, no queremos que se repita lo que pasó con Mejía… pic.twitter.com/wMUoVXvx0w

— Al Momento 4T (@Almomento4T) October 31, 2023