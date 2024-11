Gana quien gane la elección, los tema de México y EU serán: migración y economía

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo/AP/La Opinión).– Después del asalto al Capitolio en enero de 2021, la declinación de Joe Biden en la contienda electoral, un juicio por delitos graves y el atentado contra Donald Trump, este martes 240 millones de estadounidenses están convocados a elegir quién será el o la próxima Presidenta de Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

El resultado impactará directamente en México, con quien comparte más de 3 mil kilómetros de frontera. La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó hoy que buscará una “buena relación” con quien gane. Académicos del Observatorio de la relación binacional México-EU, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consultados por SinEmbargo coincidieron en que entre los retos principales está encontrar coincidencias en materia migratoria y económica.

Este 5 de noviembre el republicano Trump y la demócrata Kamala Harris llegan en un empate técnico que ha inyectado incertidumbre e intervención de millonarios como Elon Musk o Bill Gates para intentar inclinar la balanza. Un día antes de la elección, cuando Trump volvió a amenazar con aplicar aranceles a exportaciones mexicanas, el dólar cerró en más de 20 pesos por divisa.

El candidato que alcance al menos 270 de los 538 votos electorales se convierte en Presidente o Presidenta. A cada estado le corresponde un número diferente de esos votos con base en su población.

La candidata y Vicepresidenta Kamala Harris tiene prácticamente asegurado el voto de 226 delegados y Trump el de 219 votos por cómo suelen votar esos estados y porque las encuestas así lo indican, de acuerdo con un análisis de la cadena inglesa BBC.

Por ello el resultado dependerá de 93 votos en siete estados péndulo donde este 2024 la votación se avizora muy reñida: Arizona (11), Georgia (16), Michigan (15), Nevada (6), Carolina del Norte (16), Pensilvania (19) y Wisconsin (10).

Académicos del Observatorio de la UNAM afirmaron que en la agenda bilateral predomina la política migratoria, lo que incluye las deportaciones; la seguridad en la frontera, el combate al crimen organizado y la revisión del T-MEC en 2026 bajo la política de que proteccionismo que caracteriza a Estados Unidos.

“Independientemente de quien gane en las elecciones de 2024 la presidencia en los Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump, la política comercial, la política económica de Estados Unidos de manera estructural está orientada en condiciones de crisis y recesión económica hacia el proteccionismo. El cómo se va a dar ese proteccionismo por un partido demócrata o por un partido republicano también está asociado a las condiciones que se tengan en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes. Lo que podríamos ofrecer es un escenario en donde ese proteccionismo puede ser moderado o bastante radical. Moderado entendiendo tasas arancelarias, negociación, algunos mecanismos de solución de controversias; o radical con un proteccionismo que establezca medidas arancelarias de alto nivel y difícil negociación.

“También esto se debería observar en el tema energético, en otros servicios, en temas por supuesto vinculados con otras mercancías, y en ese sentido me parece que lo que estamos previendo es que desde México, independientemente de quien gane, tenemos que fortalecer nuestro diálogo con otras contrapartes, los gobiernos estatales, sindicatos, grupos empresariales, grupos financieros bancos, grupos políticos, etcétera”, expuso el doctor en ciencias políticas Jesús Gallegos Olvera en entrevista para el programa Dos con todo.

El académico planteó que, una vez conocidos los resultados, será importante que el Gobierno mexicano vigile las deportaciones de personas migrantes, por ejemplo, a través de un registro, así como observar las leyes que podrían promoverse desde EU en materia migratoria, todo esto para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio Binacional de la UNAM, planteó que el mundo no es el mismo que en 2016 y 2020, cuando Trump gobernó con políticas proteccionistas y antiinmigrante. Este 2024, en que hubo elecciones en varios países, no descarta que los resultados sean impugnados por ser una elección tan cerrada.

“Anteriormente se decía que este era el periodo de luna de miel donde se podían posicionar temas, una agenda dinámica. Me parece que en el caso específico de esta elección no va a ser así. Ambos candidatos en EU tienen una agenda muy clara respecto a los tres temas (migración, frontera y comercio) y no necesariamente tiene un nivel de coincidencia con la administración en México. La Presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro en este primer mes que hay continuidad. Ha ratificado al Embajador de México en Washington y hay una particularidad, está el Canciller y dos excancilleres en el gabinete (Ebrard y Alicia Bárcena). Los temas (de los candidatos) son los mismos, son muy delicados; estamos en una posición bastante compleja porque además el mundo no es lo que era hace cuatro y hace ocho años”, aseguró Aparicio.