La Reforma no viene de la nada ni es personal; es por la podredumbre, dice Sheinbaum

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta de México pareció endurecer hoy el discurso. Se dirigió a los ministros de la Suprema Corte y a la oposición y les advirtió que la Reforma Judicial no viene de la nada sino de la profunda corrupción, del nepotismo y de la cultura de los privilegios que se apoderaron del Poder Judicial. Dijo que los mexicanos pidieron un cambio en ese poder de la Unión y que el Legislativo hizo lo suyo y lo que le resta a los juzgadores es acatar el cambio en la Constitución.

–¿Usted ha sopesado las afectaciones que puede tener sobre la economía este choque de poderes? –le preguntó un reportero.

Claudia Sheinbaum fue directa: “¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Esa pregunta hoy recae sobre los ministros y ministras, no recae sobre la Presidenta. Lo que está haciendo la Presidenta es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Por eso digo: todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte. No le toca a la Presidenta. Entonces la pregunta es a la corte: ¿ya sopesaron, las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? ¿Por qué dicen que defienden la democracia, que defienden la Constitución. Si defendieran la Constitución, estarían defendiendo lo que ya definió el Constituyente”.