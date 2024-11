La tormenta “Rafael” se intensifica a huracán categoría 1 mientras avanza hacia Cuba

SAN JUAN (AP) — La tormenta tropical “Rafael” se intensificó el martes a un huracán de categoría 1 mientras pasaba por las Islas Caimán y se dirigía hacia el oeste de Cuba, donde se presume que llegará con fuerza de categoría 2.

Es otro golpe de mala suerte para Cuba, que ha estado lidiando con apagones mientras enfrenta las secuelas de otro huracán que pasó hace dos semanas y dejó al menos seis muertos en la parte oriental de la isla.

10pm EST Key Messages on Hurricane #Rafael: Rafael expected to continue strengthening until it makes landfall in western Cuba on Wednesday. It should emerge in the Gulf of Mexico as a hurricane, but then should weaken this weekend as it approaches the northern Gulf.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 6, 2024