Argentina confirma su primer caso con variante Ómicron; el viajero llegó de Sudáfrica

Buenos Aires, 5 de diciembre (EFE).- Argentina confirmó este domingo el primer caso que detectado en el país de la variante Omicron de la COVID-19, en un hombre de 38 años, residente en la provincia de San Luis, que regresó el 30 de noviembre pasado de “un evento laboral” en Sudáfrica, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Salud dio detalles del caso y apostó por fortalecer la vigilancia médica y las medidas de prevención, con el “objetivo epidemiológico” de “contener y retrasar la posible transmisión comunitaria de nuevas variantes de preocupación”, así como aumentar la cobertura de vacunación.

Según el texto difundido hoy, el viajero en el que se ha detectado la variante Omicron presenta el esquema completo de vacunación y antecedente de COVID-19 en marzo 2021, y se realizó test PCR previo al viaje de regreso a Argentina -a donde llegó haciendo escala en Estados Unidos-, siendo el resultado del mismo negativo.

Al arribar al país sudamericano se hizo un test de antígenos en el aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza, que confirmó el resultado negativo.

De ahí se trasladó a su domicilio en San Luis en un auto de alquiler con chófer, y desde su llegada a la localidad “se encuentra cumpliendo aislamiento”, según el comunicado.

Fue el 2 de diciembre cuando el hombre tuvo conocimiento de que personas con las que estuvo en contacto en el evento laboral en Sudáfrica -país donde se registraron los primeros casos de la variante- “fueron diagnosticados como casos de COVID-19 positivo”, por lo que consultó al sistema de salud de su ciudad por esta situación, “a pesar de encontrarse asintomático”.

Se hizo nuevos test de antígenos y PCR y los dos dieron positivo, tras lo que, al estudiarse una muestra, se obtuvo resultados con “deleciones compatibles con variantes Omicron o Alpha”.

El Ministerio añadió que el afectado presenta cuatro contactos estrechos, que se encuentran también cumpliendo aislamiento en otro domicilio, no presentan síntomas y que hasta el momento han dado negativo en coronavirus, aunque todos serán testeados nuevamente al finalizar el aislamiento.

De cara a la nueva variante Omicron, el Gobierno argentino ya había definido días atrás que toda persona que haya estado en África las últimas dos semanas deberá aislarse y realizar un test de PCR para recibir el alta del aislamiento, al tiempo que se decidía suspender el transporte aéreo y marítimo directo con África.

Este domingo, Argentina reportó mil 294 nuevos casos de la COVID-19, con lo cual el número total de positivos ascendió desde el comienzo de la pandemia a cinco millones 340 mil 676, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116 mil 646, tras ser notificadas tres muertes en las últimas 24 horas.

Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo último, cuando se notificaron 41 mil 80 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

El porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 35.1 por ciento a nivel nacional y del 40.1 por ciento, si sólo se considera Buenos Aires y su periferia.