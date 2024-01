El actor estadounidense Christian Oliver y sus dos hijas mueren en accidente aéreo

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).— El actor estadounidense Christian Oliver y sus dos hijas murieron en un accidente aéreo cerca de una pequeña isla privada en el Caribe oriental, según la policía de San Vicente y las Granadinas.

El accidente ocurrió el jueves justo al oeste de la isla Petit Nevis, cerca de Bequia, cuando el avión se dirigía a la cercana Santa Lucía, dijo la policía en un comunicado.

Identificaron a las hijas como Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12, y agregaron que el piloto, Robert Sachs, también murió.

Según la policía, no quedó claro de inmediato qué causó el percance.

Las autoridades dijeron que pescadores y buzos de la zona acudieron al lugar del accidente para ayudar, mientras la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas se dirigía al área.

El actor de 51 años, nacido en Alemania, tuvo docenas de papeles acreditados en cine y televisión, incluida la película Speed ​​Racer, de 2008, y The Good German, una película de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por George Clooney y Cate Blanchett.

Actor Christian Oliver, 51, and His Daughters, 10 and 12, Killed in Plane Crash pic.twitter.com/0vZueiTfJf

— People (@people) January 5, 2024