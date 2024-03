Mariana Rodríguez se registra como candidata de MC para la Alcaldía de Monterrey

La joven aspirante se lanzó en contra de los “viejos políticos” al afirmar que ella puede darle más oportunidades a la capital neolonesa.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- La empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú se registró este miércoles como candidata a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC).

La presidenta con licencia de Amar a Nuevo León arribó al mediodía a la sede del partido naranja, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Acompañadoña por simpatizantes que vestían playeras color naranja y ondeaban banderas de su partido, Rodríguez Cantú se lanzó contra los “viejos políticos”.

“Me tocará competir contra puro hombre a como pinta el panorama, algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia”, dijo en su mensaje haciendo alusión a Adalberto Madero y de Adrián de la Garza, quienes ya fueron alcaldes y han sido señalados como posibles candidatos.

“No pueden volver a nuestra capital, los viejos políticos no merecen ni segundas ni terceras oportunidades”, sostuvo la aspirante a Alcaldesa.

Al llegar a la dirigencia estatal de MC, la influencer hizo entrega de los documentos que fueron solicitados por su partido para registrarse como candidata a la Alcaldía de la capital de Nuevo León.

“Tengo 28 años, pueden parecer pocos, pero me ha tocado vivir, aprender y estar en puestos en donde he demostrado que aunque soy joven lo que me propongo lo logro”, respondió ante las críticas que señalan su falta de experiencia en la política.

La empresaria neolonesa destacó que busca convertirse en la mujer más joven que ha gobernado la ciudad de Monterrey.

Desde que reveló sus aspiraciones para contender por la presidencia municipal de Monterrey, la joven millenial ha sido señalada por no radicar en la capital de la entidad, sino en el municipio de San Pedro Garza García, lo cual ha negado en reiteradas ocasiones.

El pasado 9 de diciembre, Mariana Rodríguez, quien era titular de la oficina Amar a Nuevo León, se registró como precandidata a la Alcaldía de Monterrey por MC, acompañada por su esposo, el Gobernador Samuel García Sepúlveda.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda se reincorporó días antes al Gobierno de Nuevo León, luego de la crisis que se desató por su candidatura presidencial, que finalmente no se pudo llevar a cabo.

Mariana Rodríguez Cantú, apodada en redes sociales como “La Chavacana Mayor”, es una influencer originaria de Monterrey. También es licenciada en psicología organizacional por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), según información del Gobierno de Nuevo León.