FMI prevé crecimiento global inferior a 3% en 2023; pobreza y hambre podrían aumentar

Por Fatima Hussein

WASHINGTON, 6 de abril (AP).— La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el jueves que la economía global crecerá previsiblemente menos del tres por ciento en 2023, comparado con 3.4 por ciento el año pasado, lo que acrecienta el peligro del hambre y la pobreza en el mundo.

Kristalina Georgieva dijo que el crecimiento será de alrededor del tres por ciento en los próximos cinco años, “nuestro pronóstico a mediano plazo más bajo desde 1990 y muy por debajo del promedio de 3.8 por ciento de las últimas dos décadas”.

Dijo que el bajo crecimiento sería un “golpe grave” que dificultaría aún más los esfuerzos de los países de menores ingresos para alcanzar a los demás.

