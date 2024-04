Misiles rusos dejan al menos 6 muertos y 11 heridos en la ciudad ucraniana de Járkiv

Kiev, Ucrania, 6 de abril (AP).- Ataques con misiles rusos en Ucrania durante la noche y el sábado mataron a ocho personas e hirieron a 12 más, informaron funcionarios.

Según el Gobernador de la región de Járkiv, Oleh Syniehubov, seis personas murieron y 11 resultaron heridas en ataques nocturnos con misiles contra la ciudad de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania. El ataque dañó edificios residenciales, una gasolinera, una guardería, una cafetería, una tienda y coches.

El sábado por la tarde, otro ataque en Járkiv mató a otra persona y dejó a otra herida, dijo el alcalde Ihor Terekhov. Otro ataque con misiles mató a un civil en la región meridional de Odesa, informó su Gobernador Oleh Kiper.

On the night of April 6, Russian occupation forces conducted new drone strikes on the city of Kharkiv, resulting in 6 dead residents, the head of the Regional Military Administration, Oleh Syniehubov, reported. In addition, at least 10 people are known to have been wounded. pic.twitter.com/cuRTFuQbjl

