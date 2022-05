Consejo Consultivo critica reubicación de excomisionados: “no se explicaron razones”

El consejo consultivo del INAI emitió su postura respecto a la reubicación de los excomisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov a otros cargos dentro del organismo autónomo, situación que generó diversas críticas.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuestionó la reubicación de los excomisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov en dos secretarías ejecutivas del mismo organismo autónomo.

A través de un comunicado emitido la mañana de este 6 de mayo, el Consejo Consultivo externó que la reubicación de los excomisionados, quienes dejaron su cargo el pasado 31 de marzo, se llevó a cabo durante la Sesión Virtual Ordinaria del Pleno del INAI, de este miércoles 4 de mayo, sin que se expusieran las razones y justipreciaciones para sustentar el por qué ambos deberían ocupar cargos administrativos en el INAI.

“La designación de los ahora Secretarios Ejecutivos se hizo sin que, en la sesión pública ordinaria del Pleno del Órgano Garante Nacional, deliberando en forma colegiada, se expusieran las razones y justipreciaciones de por qué los seleccionados, que tienen gran trayectoria, habrían de ocupar dos cargos en la estructura administrativa del INAI”, expuso el Consejo Consultivo.

El Consejo consideró que “el proceso de designación de los servidores públicos, cualquiera que sea su nivel, podría integrar mayores elementos para fortalecer la transparencia de dicho proceso y coadyuvar en la rendición de cuentas”.

Por ello, sugirió que las designaciones deberían estar alineadas “a las mejores prácticas de selección de servidores públicos y de apertura gubernamental”, que incluya “amplia difusión de los criterios de selección, las evaluaciones, así como de la deliberación y votación que fundamentan la designación”.

El Consejo Consultivo del INAI recomienda publicar los expedientes relativos a su decision para nombrar a los nuevos secretarios ejecutivos del Instituto.

Asimismo, pide a los comisionados impulsar en el corto plazo el #ServicioProfesionaldeCarrera para otros niveles en el INAI pic.twitter.com/kmy07sfwb2 — Consejo Consultivo INAI (@ConsejoConINAI) May 6, 2022

Aunque el Consejo señaló que las designaciones de Guerra Ford y Monterrey Chepov como titulares de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y de la Secretaría Ejecutiva del INAI, respectivamente, representan decisiones definitivas, exhortó a que, a la brevedad, se hicieran públicos los expedientes relativos a ambas designaciones, “a fin de que puedan ser conocidos por todos los interesados y atendiendo el principio constitucional de máxima publicidad”, enfatizó.

Este 4 de mayo, los integrantes del INAI reubicaron como encargados de dos secretarías ejecutivas de este organismo autónomo a Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes hace poco más de un mes dejaron sus cargos como comisionados, situación que levantó una ola de críticas, debido a que la decisión de los comisionados fue unánime, sin que alguno expusiera las razones para la reubicación de sus excompañeros y antes de que el Senado de México nombre a los dos sustitutos de los excomisionados.

Además, nunca había ocurrido que un comisionado fuera reubicado con un cargo menor dentro del Instituto una vez finalizado su periodo, lo que fue criticado por diversas voces, incluida la de Gabriel Torres Espinoza, integrante del Consejo Consultivo del INAI, quien consideró el hecho como “una mala señal”.

“Es una mala señal. Este órgano no es cualquier instancia pública, estamos hablando del órgano garante de hacer posible el acceso a la información, la protección de datos personales, es decir de propiciar la transparencia, y no asume el reto de transparentar los procedimientos internos, como el de la decisión que ayer tomó el pleno, y que me parece desafortunada”, expresó Torres Espinoza en entrevista con SinEmbargo este jueves 5 de mayo.

Casi al finalizar la Sesión Virtual Ordinaria del Pleno del INAI, de este miércoles 4 de mayo, los comisionados y comisionadas, Javier Francisco Acuña Llamas, Norma Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara, así como la Comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, votaron a favor del proyecto para designar a sus excompañeros ahora como funcionarios. Durante la votación, que se hizo en cuatro minutos, ninguno justificó su aprobación para ambos nombramientos.

“Después de haber tenido ocho años de trabajo como comisionados, desde el 2014, es una mala señal que ayer 4 de mayo se les designara. Además, al cuarto para las 12, sin haber expuesto las razones, sin haber puesto sobre la mesa qué perfiles había para ocupar esas posiciones, en un reparto de cuotas entre cuates, designar a dos excomisionados, para desarrollar tareas de alta responsabilidad en el Instituto, con personas que ellos mismos nombraron a penas hace unos días, quienes eran sus pares hasta hace unos días”, criticó Torres Espinoza.

Tras la designación de Guerra Ford y Monterrey Chepov, la también excomisionada Patricia Kurczyn Villalobos señaló a sus excompañeros de realizar prácticas deshonestas en el organismo autónomo:

“Antes usaron hicieron reparto de canicas entre sus ex jefes, cuates, recomendados y devolver favores. Luego despidieron a quienes no caían bien. Jugaron a bajar niveles, a burlar derechos laborales”, dijo Kurczyn Villalobos, quien se desempeñó de 2014 a 2020 en el INAI.

Sobre estas acusaciones, Torres Espinoza dijo que “son ciertas”.

“Ahí hay una ejecución patrimonialista de las actividades al interior del INAI, un reparto que me parece que raya en la ilegalidad de una distribución patrimonialista de áreas y de funciones que está entregada a los comisionados y que contradice al modelo de gobernanza del Instituto, que al ser un órgano colegiado debería procesar todos sus temas ahí, y no tener áreas, parcelas, específicamente dedicadas y para su fruto exclusivo de algún comisionado o comisionada”, sostuvo.

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que los diversos organismos autónomos en el país, incluido el INAI deberían desaparecer. El 8 de enero de 2021, durante su conferencia matutina, anunció que sometería a revisión a estos organismos que dependen del Estado, debido a que, consideró, son caros y además no han operado “a favor del pueblo”.

Y aunque el Presidente no ha concretado su propuesta, no ha dejado de insistir en que estos organismos autónomos deben de desaparecer. El 15 de febrero de este año explicó que su propuesta requiere una reforma constitucional, por lo que sería difícil llevarla a cabo en lo que resta de su mandato ante la falta de apoyo de la oposición, que, reprochó, “no aprueba nada“.

“Lo mejor sería que no existieran, no sólo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado nacional porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”, reiteró el pasado 15 de febrero durante su habitual conferencia maututina.

“Algunas preocupaciones de esta expresión del Jefe de Estado mexicano devengan de la forma en que operan ciertos órganos constitucionalmente autónomos, este tipo de señales, no hacen sino confirmar que hay problemas ahí, y que no se atienden, que a pesar de la crítica y del momento en que vive el país, este tipo de actitudes patrimonialistas, clientelares, continúan en un órgano que debiera estar buscando transformar esas inercias, que vienen de mucho tiempo, pero que el país no aguanta más, hay que cambiarlas”, dijo Torres Espinoza al respecto.

– Con información de AP