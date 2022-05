El Instituto de Transparencia es criticado por reubicar a dos excomisionados

Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov dejaron sus cargos como comisionados en el INAI el pasado 31 de marzo, y después de poco más de un mes, este 4 de mayo, fueron designados como encargados de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y de la Secretaría Ejecutiva del INAI, respectivamente.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Sin argumentos para fundamentar su decisión, los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reubicaron como encargados de dos secretarías ejecutivas de este organismo autónomo a Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes hace poco más de un mes dejaron sus cargos como comisionados.

La designación de los excomisionados levantó varias críticas debido a que la decisión de los comisionados fue unánime, sin que alguno expusiera las razones para la reubicación de sus excompañeros y antes de que el Senado de México nombre a los dos sustitutos de Guerra Ford y Monterrey Chepov. Además de que nunca había ocurrido que un comisionado fuera reubicado con un cargo menor dentro del Instituto una vez finalizado su periodo.

“Es una mala señal. Este órgano no es cualquier instancia pública, estamos hablando del órgano garante de hacer posible el acceso a la información, la protección de datos personales, es decir de propiciar la transparencia, y no asume el reto de transparentar los procedimientos internos, como el de la decisión que ayer tomó el pleno, y que me parece desafortunada”, consideró Gabriel Torres Espinoza, integrante del Consejo Consultivo del INAI, en entrevista con SinEmbargo.

Luego de ocho años de ser parte del órgano colegiado del INAI, desde el 2014 cuando el Congreso de México avaló la reforma constitucional con la que se dotó de autonomía al INAI, el pasado 31 de marzo, Guerra Ford y Monterrey Chepov dejaron sus cargos como comisionados, y después de poco más de un mes fueron designados como encargados de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y de la Secretaría Ejecutiva del INAI, respectivamente.

Casi al finalizar la Sesión Virtual Ordinaria del Pleno del INAI, de este miércoles 4 de mayo, los comisionados y comisionadas, Javier Francisco Acuña Llamas, Norma Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara, así como la Comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, votaron a favor del proyecto para designar a sus excompañeros ahora como funcionarios. Durante la votación, que se hizo en cuatro minutos, ninguno justificó su aprobación para ambos nombramientos.

“Después de haber tenido ocho años de trabajo como comisionados, desde el 2014, es una mala señal que ayer 4 de mayo se les designara. Además, al cuarto para las 12, sin haber expuesto las razones, sin haber puesto sobre la mesa qué perfiles había para ocupar esas posiciones, en un reparto de cuotas entre cuates, designar a dos excomisionados, para desarrollar tareas de alta responsabilidad en el Instituto, con personas que ellos mismos nombraron a penas hace unos días, quienes eran sus pares hasta hace unos días”, criticó Torres Espinoza.

Durante la votación para estas asignaciones, Alcalá Méndez se limitó a reconocer el desempeño del anterior secretario, José de Jesús Ramírez Sanchez, mientras que Del Río destacó la importancia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, que, recordó es “un espacio clave en el Sistema Nacional de Transparencia”, misma que se coordina bajo su Comisión, dijo.

En el Twitter oficial del INAI se limitaron a informar sobre la aprobación de los titulares de las dos secretarías, sin dar mayores detalles de los funcionarios que se designaron. “Se aprueba el nombramiento del Titular de la Secretaría Ejecutiva del INAI” y “Se aprueba el nombramiento del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia en el INAI”, se indicó en las publicaciones.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, de la que Guerra Ford será el encargado, es una oficina que tiene la misión de coordinar los trabajos en materia de rendición de cuentas del INAI, y en la que también están involucrados todos los institutos de transparencia del país, así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Archivo General de la Nación, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En tanto, la Secretaría Ejecutiva del INAI, que encabezará Monterrey Chepov, está a cargo de coordinar diversas propuestas de políticas relacionadas con estrategias con las que se busca promover y vincular con la sociedad. Además de conjuntar a los diversos actores para ejecutar mecanismos para capacitar y promover programas en materia de derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, entre otras actividades relacionadas con este ejercicio democrático.

“Es una mala señal, justo en un momento en el que el Instituto garante de la transparencia y la protección de los datos personales debiera ser muy cuidadoso de sus procesos, sería tan absurdo como que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, mañana quisieran ser Secretario General y Director de Servicio Profesional Electoral, respectivamente en el Instituto Nacional Electoral, en el INE”, ejemplificó sobre los nombramientos Torres Espinoza, también director del Canal 44 de Televisión y de Radio U de G.

“No fue un proceso público, no fue un debate claro al respecto, y si el órgano que al resto de los sujetos obligados les pide que sean transparentes, no asume ese mismo compromiso en las decisiones que procesa a su interior, esto no lo fortalece, lo debilita”, añadió y expresó que, de acuerdo con los estatutos del organismo autónomo, el ingreso al INAI “debe ser por méritos, por concurso público de oposición, y haciendo una valoración frente a otras valoraciones de las trayectorias”.

Tras la designación de Guerra Ford y Monterrey Chepov, la también excomisionada Patricia Kurczyn Villalobos señaló a sus excompañeros de realizar prácticas deshonestas en el organismo autónomo:

“Antes usaron hicieron reparto de canicas entre sus ex jefes, cuates, recomendados y devolver favores. Luego despidieron a quienes no caían bien. Jugaron a bajar niveles, a burlar derechos laborales”, dijo Kurczyn Villalobos, quien se desempeñó de 2014 a 2020 en el INAI.

Antes usaron hicieron reparto de canicas entre sus ex jefes, cuates, recomendados y devolver favores. Luego despidieron a quienes no caían bien. Jugaron a bajar niveles, a burlar derechos laborales. Ahora cínicamente juegan: póker, dominó, ajedrez? Uy no! Éste último no creo. — Patricia Kurczyn V. (@mpkv_iij) May 4, 2022

Sobre estas acusaciones, Torres Espinoza dijo que “son ciertas”.

“Ahí hay una ejecución patrimonialista de las actividades al interior del INAI, un reparto que me parece que raya en la ilegalidad de una distribución patrimonialista de áreas y de funciones que está entregada a los comisionados y que contradice al modelo de gobernanza del Instituto, que al ser un órgano colegiado debería procesar todos sus temas ahí, y no tener áreas, parcelas, específicamente dedicadas y para su fruto exclusivo de algún comisionado o comisionada”, sostuvo.

“Tiene repartidas las áreas y los trabajos, hay direcciones que son propiedad de cada comisionado y donde ellos hacen lo que se les da la gana, y ese proceder habría que discutirlo”, detalló el integrante del Consejo Consultivo INAI, y subrayó que esas prácticas viene de tiempo atrás, y salen a flote “en un momento en que hay serios cuestionamientos sobre la pertinencia y oportunidad de este órgano”. “Creo que muchos de estos cuestionamientos encuentran eco en actitudes y en prácticas que ocurrieron ayer 4 de mayo, y que están muy lejos de hacer honor al nombre que lleva ese instituto”, agregó.

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que los diversos organismos autónomos en el país, incluido el INAI deberían desaparecer. El 8 de enero de 2021, durante su conferencia matutina, anunció que sometería a revisión a estos organismos que dependen del Estado, debido a que, consideró, son caros y además no han operado “a favor del pueblo”.

“Vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la transparencia porque es una regla de oro de la democracia. No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito. Se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia”, dijo López Obrador en ese momento, en referencia al INAI.

Asimismo, señaló que en el Instituto “se reservaban los asuntos que no le convenían a las dependencias. Es decir, no les convenía que se supiera, que se dieran a conocer documentos, papeles. No había transparencia”, incluso acusó que tras su creación, durante el Gobierno de Vicente Fox, “se decidió mantener bajo reserva las condonaciones de los pagos de impuestos de las grandes empresas”.

“Son como tapaderas. Son como organismos alcahuetes. […] Para eso se crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El Instituto de Transparencia como mil millones. Este otro Instituto de las Telecomunicaciones, mil 500 millones y van a ver cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon”, agregó sobre estos organismos autónomos, de los que, según lo que ha planteado el Presidente, podrían ser absorbidos por las dependencias federales.

Ante las intenciones expresadas por el mandatario federal, Torres Espinoza opinó que “el INAI debe atender puntualmente lo que dice la norma, y dejar de tener prácticas no escritas, acuerdos no explícitos, que ejecutan como si fueran una ley, eso es lo que le hace daño al instituto. Por supuesto no debe desaparecer, es fundamental la tarea de proteger los datos personales y de hacer posible a los ciudadanos el acceso a la información de naturaleza pública”.

El 28 de abril de 2021, el Jefe del Ejecutivo federal retomó el tema y anunció que promovería una reforma para todos los organismos autónomos. En ese momento, López Obrador afirmó que todos los organismos autónomos en México fueron constituidos para “defender a los grupos de interés” y “amparar a las minorías”, por lo que anunció que promovería en el Congreso una reforma administrativa para “ajustar los organismos administrativos, los organismos del Gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias”, explicó.

Aunque a casi cuatro años de su Gobierno, el Presidente no ha concretado su propuesta, no ha dejado de insistir en que estos organismos autónomos deben de desaparecer. El 15 de febrero de este año explicó que su propuesta requiere una reforma constitucional, por lo que sería difícil llevarla a cabo en lo que resta de su mandato ante la falta de apoyo de la oposición, que, reprochó, “no aprueba nada“.

“Viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos, ya no nos dará tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, se requiere reforma constitucional y los del bloque conservador no aprueban nada, son organismos que deberían desaparecer, ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia a ver con qué salen”, explicó López Obrador en su conferencia desde Palacio Nacional.

“Lo mejor sería que no existieran, no sólo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado nacional porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”, reiteró.

“Algunas preocupaciones de esta expresión del Jefe de Estado mexicano devengan de la forma en que operan ciertos órganos constitucionalmente autónomos, este tipo de señales, no hacen sino confirmar que hay problemas ahí, y que no se atienden, que a pesar de la crítica y del momento en que vive el país, este tipo de actitudes patrimonialistas, clientelares, continúan en un órgano que debiera estar buscando transformar esas inercias, que vienen de mucho tiempo, pero que el país no aguanta más, hay que cambiarlas”, concluyó el integrante del Consejo Consultivo INAI.

– Con información de AP

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.