Debe haber limpieza de pseudo encuestas, cobran para inventar: Heidi Osuna y Rodrigo

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Heidi Osuna, directora de Enkoll, y Rodrigo Galván, director de De las Heras Demotecnia, indicaron que debe haber una limpieza de las “pseudo encuestas” que cobran para inventar resultados, pues no tienen ninguna metodología y sólo afectan a las mediciones serias como las que ellos realizan.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Osuna señaló que el problema es que existen encuestadoras que se dicen serias pero “que no tienen ninguna metodología, que de repente le atinan a algunas elecciones pero que constantemente en todas las elecciones presidenciales les ha ido muy mal, dan un a fotografía y un panorama que no existe”.

Por lo que consideró que debe de “haber una limpieza de esas pseudo encuestadoras”. “Me parece que no deberían de llamarse encuestadoras porque no encuestan, no tienen un método científico, no le dan voz a la gente, es lo que ellos quieren plasmar en un Power Point para poderlo subir y ya”, añadió.