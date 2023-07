Aureoles minimiza investigación en su contra: “me habilitan más para ser Presidente”

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, dijo ser un perseguido político por la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que lo relaciona con desvíos de recursos, también negó que le preocupe ser detenido por ello y por el contrario aseguró que eso le ayudaría a llegar a la Presidencia.

La investigación iniciada por organismo anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación a que el político perredista presuntamente construyó durante su administración en Michoacán una red de corrupción que habría formado desde que era Diputado federal para desviar recursos públicos a través de empresas fachadas.

SinEmbargo dio a conocer el pasado 27 de abril la existencia de esta denuncia, la cual detalla que el perredista tejió esta presunta red de corrupción, en la que están involucrados familiares y políticos que hoy ocupan cargos como diputados y senadores.

A ello se suma que el exgobernador ha sido señalado por relacionarse con grupos del crimen organizado, como lo ha expuesto el sacerdote Gregorio López Gerónimo. Los mismos señalamientos los hizo Morena que en marzo del año pasado. No obstante, no se ha formalizado una imputación por estas acusaciones contra el mandatario.

—¿Qué pasa con las acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos y que lo relacionan con el narcotráfico. ¿Eso no le preocupa? —se le preguntó al exgobernador.

—Ave María purísima, si yo fui quien lo denuncié. Es decir, es el pato tirándole a las escopetas, el mundo al revés. Me odian porque los desenmascaré, porque los denuncié. ¿No me viste tú en el banquito verde afuera de Palacio Nacional? Que digan que yo tengo vínculos con grupos del crimen… Sí se mancharon. Lo demás es la persecución política porque no les gustó, no le gustó al Tlatoani de Palacio que le dijera yo sus verdades, y las voy a seguir diciendo aunque me persigan políticamente todos los días. Los juanitos que gobiernan, que dicen gobernar Michoacán, todos los días salen con la cantaleta: Silvano está inhabilitado. ¿Cuál? Ni siquiera les informan bien. Quisieran inhabilitarme, pero lo que están haciendo es habilitarme más para ser Presidente de México.