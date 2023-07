CRÓNICA | Creel, Xóchitl y Quadri arrancan entre lágrimas, porras y reclamos a AMLO

Los registros de aspirantes a representar la coalición PAN-PRI-PRD en la elección presidencial de 2024 comenzaron este día. Santiago Creel acudió a la sede del PAN acompañado de más militantes panistas, a él y a Xóchitl Gálvez los recibieron entre gritos de apoyo, a diferencia de Gabriel Quadri, él único en plantear un escenario donde no concrete su registro por la falta de respaldo ciudadano.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).ー Los diputados Santiago Creel Miranda, Gabriel Quadri de la Torre y la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, los primeros políticos en registrarse como aspirantes a representar a la coalición del PAN-PRI-PRD, coincidieron hoy en llamar a los partidos de oposición a trabajar en unidad contra el Gobierno federal que encabeza Morena, pero las diferencias en su forma de hacer política quedaron claras desde su arribo a la sede de Acción Nacional.

Para mostrar su apoyo a Creel Miranda, panistas entregaron playeras azules con las palabras “Voy Santiago”. Desde antes de las 11:00 horas, en el edificio del PAN ubicado en Avenida Coyoacán ya lo esperaban más de 100 personas, la mayoría de la tercera edad, aunque también había grupos de mujeres acompañadas de sus hijas e hijos menores de edad; además de las playeras, algunas de estas personas llevaron banderas blancas con la frase “Red Vargas”, como se nombra al grupo este año respaldó las aspiraciones políticas del panista Enrique Vargas del Villar como gobernador del Estado de México.

Entre los militantes con estas banderas también había quienes llevaban chalecos donde se leía “RV: La red más grande para cerrar el paso a Morena”. El grupo de asistentes recibía instrucciones de uno de los militantes: “Por favor, agárrense para hacer una valla ahora que llegue”. Cuando Santiago Creel llegó a la sede del PAN, fueron quienes lo recibieron con la consigna “¡Presidente, Presidente!”. A ellos se sumaron un grupo de personas con tambores y dos personas en zancos que acompañaron el registro del coordinador de los diputados del PAN, cargo para el que, según dijo, aún no define si pedirá licencia.

Esta es la cuarta ocasión en la que Creel Miranda busca representar al PAN en la elección Presidencial, antes perdió contra Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya.

—¿Qué hace diferente esta ocasión que se postula? Ya lo ha intentado otras cuatro veces y no ha podido ser el aspirante— se le cuestionó.

—Son muchos años de diferencia, son épocas distintas, circunstancias totalmente dispares, hoy el país está en una auténtica emergencia y por eso estoy aquí, quiero aportar todo lo que conozco, lo que sé, mi capacidad, mi experiencia, eso es lo que necesita México—

respondió.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció hoy la lealtad de Santiago Creel, a quien describió como “un buen panista”, además de llamarlo “querido amigo” al término del discurso con el que oficializó su registro.

“Siempre ha estado apoyando a todos los candidatos, en las buenas y en las malas. Eres un buen panista que tiene lealtad a nuestros valores y principios”, expuso el dirigente.

El mensaje de Creel Miranda destacó por sus críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien, entre lágrimas, le reclamó el que se pensara “dueño de México”.

El legislador adelantó que durante sus recorridos por el país seguirá defendiendo la consigna del “INE no se toca”,que el año pasado impulsó la coalición Va por México. “Cuando yo veo a este incalificable Presidente que quiere destruir al INE es como si estuviera destruyendo mi casa”, dijo consternado en un discurso que terminó con el lanzamiento de papeles blancos y azules a manera de festejo.

Creel Miranda aseguró que lo acompañan la mayoría de diputados federales y representantes de las 16 alcaldías y comenzará a promocionarse en Miguel Hidalgo. Esta mañana, el legislador también se describió como un experto en “conciliar a los diferentes” y, sin mencionar a los partidos de la alianza, dijo estar consciente de que lo que aspira a representar “va más allá del PAN”.

Minutos después de que el primer aspirante en registrarse dejó la sede del PAN, el grupo de personas con banderas de la Red Vargas también lo hizo. “Ya llegó la camioneta”, dijo uno de ellos.

Mientras trabajadores limpiaban los papeles azules que quedaron en el piso, algunas personas arribaron al auditorio y aprovecharon para escribir en cartulinas el nombre de Xóchitl Gálvez. “Fin a la partidocracia”, decía uno de los carteles que contrastó con las lonas impresas que portaban las personas que animaron momentos antes a Santiago Creel.

El grupo de personas que acompañó a la Senadora, en el que había principalmente mujeres, usó estampas y corazones de cartón con una equis en el centro para mostrar su apoyo.

Durante su discurso, Gálvez agradeció el respaldo que ha tenido del expresidente Vicente Fox, quien, dijo reconoció desde hace años su trabajo en comunidades indígenas, lo mismo hizo con Santiago Creel, quien la invitó a encabezar la Alcaldía Miguel Hidalgo en 2015. Pese a esta cercanía con panistas, no mostró interés por afiliarse al partido, en cambio, le pidió apoyo a los militantes pese a no ser parte del padrón porque, dijo, su trayectoria la respalda.

“Le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una credencial, pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. Para mí, eso de los papeles…”. Después de una breve pausa para reírse, aseguró que como funcionaria no ha robado y por eso puede dar la cara a los ciudadanos.

Hasta hace unas semanas el interés de Xóchitl Gálvez estaba en competir por la Jefatura de Gobierno, pero aseguró que hasta ahora ha sumado el respaldo de 60 mil voluntarios que le ayudarán a recabar las 150 mil firmas que el Comité Organizador de la elección solicita para oficializar su participación en la contienda.

Además de dejar claro su respeto a los políticos de otros partidos que buscan, como ella, representar a la coalición Va por México, la legisladora hoy dejó claro que tiene “un enorme cariño al PRD y con el PRI ya ni hay ‘fijón’”.

El Presidente López Obrador ha dicho desde sus conferencias matutinas que Gálvez ya fue electa por élites, como el empresario Claudio X. Gónzalez, fundador de la alianza. Ante estos señalamientos, el dirigente del PAN le externó su apoyo.

“No estás sola, cuenta con nosotros. Cuando te atacan a ti nos atacan a todos los que queremos libertad”, expuso Marko Cortés.

Mientras que en entrevista con medios, ella criticó el proceso de selección de la y los aspirantes de Morena. Aunque descartó denunciar al Presidente por violencia política de género, adelantó que sí lo hará por el uso ilegal de recursos.

“Tengo una trayectoria, yo sé que sus corcholatas necesitan su mano al lado, yo no lo necesito a él y ningún pasaje al lado mío, va a haber denuncia a los que tenga que ver en el sentido de uso de recursos públicos, sí lo voy a denunciar por eso y en el INE lo que competa, pero no voy a estar victimizándome, eso no es lo mío”, mencionó.

Mientras Xóchilt hablaba con medios, apenas 10 de los trabajadores del PAN se acercaron a escuchar el discurso de Gabriel Quadri, quien se dedicó a criticar al Gobierno federal, dijo que propone una administración que ponga interés en el medio ambiente, pero fue el único de los tres aspirantes que habló sobre la posibilidad de no alcanzar las 150 mil firmas mínimas para representar al Frente opositor.

“De no ser electo sumaré mi respaldo a quien resulte ganador”.

Los discursos de la dirigencia panista y de Xóchilt Gálvez contra el machismo en la política contrastaron por completo con lo mencionado por Quadri de la Torre. Pese a estar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género por comentarios contra las diputada trans María Clemente García, dijo que para él ello no significa nada. ”Da un poco igual estar (en el registro del INE)”, dijo Quadri a medios.

“Yo no he cometido ningún delito, no tengo ninguna sentencia, ni tengo ninguna sanción lo único que hice fue en la Cámara de Diputados y en redes sociales defender a los niños y a las mujeres de la ideología transgénero, eso no representa ninguna agresión, simplemente que una ideología, lo que estamos peleando ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que uno pueda criticar a cualquier ideología sin ningún tipo de coacción”, mencionó en entrevista.

Esta es la segunda vez que Gabriel Quadri busca la presidencia de México, en 2012 lo hizo respaldado por el partido Nueva Alianza, relacionado con la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo.

—¿Por qué decidió participar por segunda ocasión? —se le cuestionó.

“Quiero participar, quiero contribuir, tengo las capacidades, el conocimiento, la experiencia y el amor por México para contribuir en este proceso. Por eso participo, porque tengo mucho que aportar”.

Quien también se registró hoy, pero no acudió a la sede del PAN a dar un discurso fue el exsenador panista Jorge Luis Preciado, quien desde la sede de los legisladores criticó el apoyo desigual a las y los aspirantes.

El proceso de selección del Frente Amplio por México ha sido cuestionado por militantes de los partidos de oposición y representantes de la sociedad civil. Por ello, la priista Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat, el panista Mauricio Vila, la Senadora Lilly Téllez y el empresario Gustavo De Hoyos, uno de los organizadores de la coalición PAN-PRI-PRD en 2020, declinaron participar.

