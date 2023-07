El PRIAN sufre momento amargo: unos dejan la carrera 2024 y otros, de plano, se van

El PRI, PAN y PRD iniciarán esta semana el proceso de selección del perfil que los representará en el Frente Amplio por México y que posteriormente será el candidato presidencial del bloque opositor en 2024, pero en las últimas semanas cinco de los aspirantes decidieron no competir y denunciaron irregularidades en el método.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El proceso interno que la oposición abriría a la sociedad civil se ha quedado con un puñado de aspirantes, todos ellos provenientes de las filas partidistas. En tan sólo una semana cinco contendientes se han bajado de la interna y han puesto en duda sus reglas e imparcialidad. Y casi al mismo tiempo se registró una salida en desbandada de senadores del PRI de su Grupo Parlamentario, entre ellos Claudia Ruiz Massieu, quien renunció a participar en la interna de la oposición y al mismo tiempo dejó su partido.

A la salida de Ruiz Massieu de la interna de la oposición se suman las del exgobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat, el Gobernador de Yucatán Mauricio Vila y la de la Senadora Lilly Téllez, una de las mejor evaluadas en la encuesta, papel que le ha valido ser invitada por la extremaderecha con la que ha sido identificada. Pero, quizá, entre las bajas más significativas está la del empresario Gustavo De Hoyos, uno de los artífices junto a Claudio X. González de la coalición Va por México, quien en días pasó de destacar el carácter civil de este proceso a bajarse de él.

De Hoyos consideró que para un perfil sin experiencia en cargos públicos —como en su caso– sería “extremadamente difícil el triunfo”, pues uno de los requisitos para los competidores es recaudar 150 mil firmas de habitantes en 17 entidades. Por ello, aseguró que tanto él como ciudadanos agrupados en organizaciones civiles plantearon medidas de acción afirmativa para “emparejar el piso” durante la competencia.

“Se discutió establecer lo que coloquialmente se llamarían carriles diferenciados. Carriles para los políticos, tal vez divididos por partidos, y un carril especial para las personas sin partidos, sin antecedentes en la política, para garantizar que al final llegase un finalista de la sociedad civil que pudiera disputarle ya con mayor nivel de exposición al que viniera de la clase política, desafortunadamente no se pudo lograr”, declaró De Hoyos a SinEmbargo.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordó que esa propuesta la hizo junto a organizaciones que respaldan la alianza del PAN-PRI-PRD y reconoció que tal y como se pondrá en práctica desde este 4 de julio, con el inicio del registro de aspirantes, “el método tiene imperfecciones”.

Hasta ahora quienes han confirmado que continuarán con el proceso de selección son Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, así como los panistas Santiago Creel Miranda, el Diputado Gabriel Quadri, el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca y la Senadora Xóchitl Gálvez, señalada por el Presidente López Obrador de ser la verdadera candidata del frente, una situación que generó malestar al interior del PRI, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que hizo eco ayer en la presentación de la convocatoria de las y los aspirantes.

“Eso es lo que él [AMLO] opina y es muy respetable, nosotros opinamos que allá [en Morena] también tiene candidato y es distinto porque acá van a ser los ciudadanos”, declaró ayer el Diputado Rubén Moreira al recordar que quienes se registren virtualmente, con los aspirantes o con los partidos políticos podrán sumar sus firmas para respaldar al perfil que prefieran.

Por su parte, el empresario De Hoyos consideró que todavía se puede confiar en el método de selección aun con los señalamientos desde la Presidencia.

“Yo creo que es un proceso inédito, desde luego que va a implicar aprendizajes y claro que se van a comentar varios errores en el camino, pero así sean muchas las complejidades y muchos los errores, me quedo con eso y no con una decisión cumular tomada en algún salón de juntas o en algún restaurante en una reunión de tres presidentes del partido y unos cuántos íntimos. Creo que el proceso es perfectible”.

Moreira Valdez también defendió el proceso de selección del Frente Amplio por México pese a que en los últimos días simpatizantes del PAN y PRI ya descartaron participar.

—¿Cómo darle certeza a los ciudadanos de que no habrá simulación en el proceso con el antecedente de que militantes ya descartaron participar? —se le preguntó al Diputado federal.

—Aquí no hay simulación, hay siete expertos en material electoral, siete hombres y mujeres que fueron alguna vez parte del Instituto Electoral o del IFE [Instituto Federal Electoral]. ¿Qué más garantía hay? –respondió.

También se refirió a las y los políticos que descartaron participar sin conocer la convocatoria completa y cuestionó cómo esperaban inscribirse para competir por la Presidencia de México si no pueden sumar 150 mil firmas. “No se puede dudar de un método que no se conocía, hasta hoy se conoció. Yo entiendo que muchos tomamos posturas políticas para la construcción de nuestras carreras o la construcción de nuestros procedimientos, pero el que no tenga 150 mil firmas, ¿quiere gobernar un país de 100 millones?”, expuso.

LA DESBANDADA EN EL PRI

Lejos de ser la única preocupación, la oposición también enfrenta una desarticulación en uno de sus partidos. Se trata del Partido Revolucionario Institucional, cuya dirigencia encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas ha enfrentado cuestionamientos dentro de la misma alianza, por la carga que han significado los señalamientos en su contra, a lo que ahora se suma una desbandada de militantes que podría impactar al bloque opositor, en su conjunto, hacia 2024.

La tarde de ayer, los Senadores del PRI Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Diva Gastelum así como de más de 100 militantes renunciaron al PRI y anunciaron la creación de un nuevo movimiento llamado “Congruencia por México”. Con esto el partido tricolor pasará a ser la cuarta fuerza en la Cámara Alta debajo de Movimiento Ciudadano.

Tanto Chong como Claudia Ruiz Massieu son parte de los jerarcas del PRI que han cuestionado la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que ha llevado al PRI a sus peores niveles en cuanto a población y estados gobernados. “Alito”, como llaman al líder priista, llegó en agosto de 2019 con la promesa de mejores tiempos para el PRI. Casi 4 años después, ha perdido 11 de 12 gobiernos que tenía cuando llegó y ha dejado de gobernar a una población de 39 millones 168 mil 973 mexicanos.

“Nunca el PRI había gobernado tan poco, había influido tan poco y se había conformado con tan poco”, criticó ayer Ruiz Massieu.

Además de ellas y ellos, o en las últimas semanas renunciaron a su militancia el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, ocho diputados locales y 15 presidentes municipales de Hidalgo, todos ellos acusaron arbitrariedades e imposiciones desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Algo similar ocurrió en Sinaloa, donde este mes al menos 16 militantes, entre ellos tres diputados locales y exlegisladores, anunciaron su renuncia al partido porque acusaron que la presidencia del PRI busca imponer a un dirigente estatal.

El Diputado Rubén Moreira pidió a los priistas que dejan el partido recapacitar y hacer una autocrítica, pues consideró que con su salida estarían respaldando a Morena. “Yo los invito a recapacitar, pero pondría sobre la mesa otra cosa: se está en el frente opositor o no se está en el frente opositor. No hay grupos independientes, no hay grupos plurales. Se está en un bando o se está en el otro bando, y los que generan terceras opciones realmente lo que están provocando es que se debilite uno u otro”.

PERFILES QUE SIGUEN EN CONTIENDA

La aspirante más visible de la coalición hasta el momento es la Senadora Xóchitl Gálvez, quien este lunes pidió respeto al Presidente López Obrador, a quien acusó de no poder concebir “que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”.

Ella se ha definido a sí misma como una “mujer rebelde”, de orígenes humildes y sin “militancia partidista”. La legisladora no es ajena a las cúpulas de la oposición, como ella mostró en la grabación que hizo en 2014 de la fiesta del panista Diego Fernández de Cevallos a la que fue invitada y donde acudieron políticos como los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, así como el empresario Carlos Slim.

Como representante del PAN también sigue en la contienda el Diputado Santiago Creel, quien ha sido vinculado por Felipe Calderón con “los cadeneros”, un grupo de dirigentes panistas que tienen en su control el padrón del PAN.

El legislador preside la Mesa Directiva de San Lázaro y es mentor del actual dirigente del panismo, Marko Cortés Mendoza, además de haber sido el principal interlocutor de su partido en las negociaciones que se hicieron para la conformación de la alianza Va por México, como antes lo hizo con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.

Creel Miranda nunca ha ganado una elección, sólo ha ejercido cargos legislativos plurinominales y de gobierno por designación. En 2006 y 2012 compitió en el proceso interno para la candidatura presidencial del PAN, pero perdió. Con este antecedente buscará representar al bloque opositor.

Otro panista que en días recientes dejó claras sus intenciones por competir es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pese a que desde 2021 enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), por estos señalamientos ha tramitado amparos.

Desde antes de que se conociera el método de selección del Frente Amplio por México, su imagen ya se promocionaba en espectaculares colocados en distintos puntos de la Ciudad de México.

También ha levantado la mano el Diputado Gabriel Quadri, quien ya contendió por la Presidencia en 2012 bajo el respaldo del Patido Nueva Alianza (Panal), ligado a la maestra Elba Esther Gordillo. En ese se quedó rezagado del resto de los candidatos presidenciales con un millón 146 mil 85 votos. Incluso en esa ocasión fue superado por el número de votos nulos que ascendieron a un millón 236 mil 857. En el Congreso, Quadri ha sido identificado con la corriente conservadora del PAN al adoptar una postura que ha sido calificada como transfóbica, luego de decir que la comunidad trans quiere “desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres”.

De parte del PRD, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo anunció la semana pasada que seguirá compitiendo por ser el representante del bloque opositor. “Es un método histórico, que fortalece de democracia, voy a participar ya lo he dicho y yo como me la pongan brinco”, aseveró la semana pasada.

Desde octubre del año pasado, Aureoles Conejo anunció un recorrido por los 32 estados del país en una conferencia de prensa en la que minimizó las investigaciones en su contra por corrupción: “el que nada debe, nada teme”, dijo.

SinEmbargo dio a conocer desde abril de 2022 la existencia de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Silvano Aureoles, la cual detalla que el perredista habría tejido una presunta red de corrupción en Michoacán, en la que están involucrados familiares y políticos que hoy ocupan cargos como diputados y senadores.

El exgobernador competirá pese a que desde febrero la Contraloría michoacana lo inhabilitó para ocupar cargos públicos o de representación popular por 11 meses por no presentar la declaración de sus bienes al concluir su mandato.

Mientras que Miguel Ángel Mancera, exjefede Gobierno capitalino, no ha descartado representar al PRD. “No me bajo”, respondió a medios que lo cuestionaron sobre el tema la semana pasada, aunque reconoció que será complicado recolectar las 150 mil firmas de simpatizantes.

Sobre Mancera pesan casos como el de la “concesión pactada” con la empresa Lusad que su administración en la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad dirigida por su operador político Héctor Serrano, heredó al Gobierno que desde 2018 encabezó Morena. SinEmbargo reveló este año que el trato con la empresa consistió en instalar los taxímetros digitales “L1BRE”, por lo que ahora la Secretaría de Economía cumplió este mayo tres años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos.

También varios de sus excolaboradores han sido señalados por actos de corrupción, situación por la cual enfrentan a la justicia.

Por su parte, en el PRI sigue como aspirante el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid. Él es hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) y apenas tiene trayectoria política: de 2000 a 2003 obtuvo una diputación federal por la vía plurinominal, en 2003 buscó sin éxito, en la que ha sido hasta ahora la única contienda en la que ha participado, la entonces Jefatura Delegacional de Álvaro Obregón, la cual perdió frente a la perredista Leticia Robles Colín.

En el Gobierno del panista Felipe Calderón, pese a ser militante del tricolor desde los 80, fue el sucesor de José Antonio Meade como director de Financiera Rural y, de 2015 a 2018, se desempeñó como Secretario de Turismo de Peña Nieto, sexenio en el que reconoció al periodista Julio Hernández López, que hubo “excesos” sobre los cuales no quiso hablar.

Además, Beatriz Paredes Rangel, militante del PRI desde 1973, confirmó la semana pasada que participará en el proceso de selección organizado por el frente opositor. Ella dirigió al tricolor de 2007 a 2011 ha sido Gobernadora de Tlaxcala —fue la segunda mandataria que tuvo el país y la primera en esa entidad—, también se ha desempeñado como Embajadora de Cuba y Brasil, Senadora y Diputada. Paredes Rangel es una de las legisladoras que desde el año pasado ha exigido la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.