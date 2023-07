“Vamos con los buenos priistas; quiero mucho al PRD”: Xóchitl. “No vengo solo”: Creel

Esta mañana, el Diputado Santiago Creel Miranda fue el primero en inscribirse para competir por la candidatura presidencial de la oposición.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez y Santiago Creel se registraron esta mañana a la convocatoria del Comité Organizador del Frente Amplio por México, para contender por la candidatura presidencial de la oposición en 2024.

El primero en registrarse esta mañana fue Santiago Creel Miranda, quien compartió a través de sus redes sociales que tiene la confianza de que el Frente Amplio por México “será el más fuerte, sólido y políticamente el más poderoso”.

“No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México. Mi compromiso se mantiene firme con todas las familias del país”, escribió en otra publicación el Diputado.

“Hoy vengo a decirle adiós a Andrés [Manuel López Obrador], aquí empieza su conteo de salida de un Gobierno que ha destrozado al país, un Gobierno que no nos merecemos los mexicanas y mexicanos”, entonó Creel, tras registrarse.

“El signo de este Gobierno es la muerte, la pérdida de vidas humanas. […] Muertes por violencia, muertes por pandemia, muertos por enfermedades sin medicamentos, muertes por feminicidios, muertes de niños con cáncer que no alcanzaron medicamentos”, agregó.

Posteriormente, hizo lo propio Xóchitl Gálvez Ruiz, señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la elegida por las élites del bloque opositor para representar a esa corriente en los comicios del próximo año.

“Yo estoy por voluntad personal en el Partido Acción Nacional, al cual le agradezco y me siento sumamente orgullosa de trabajar con ellos. Me han dado la oportunidad. El PRD, de hecho siglé con el PRD en la Ciudad de México. Le tengo un enorme cariño al PRD. Y con el PRI ya ni hay ‘fijón’. Ya cambiamos la historia. Vamos a caminar juntos con los buenos priistas de este país que sueñan con algo distinto”, comentó frente a los medios de comunicación.

“Soy una mujer que no tiene odios, que no tiene rencores, que tiene un profundo amor a México. Desde los 14 años inicié mi trabajo comunitario en el municipio, buscando que hubiera agua, que hubiera escuela, mejores condiciones de vida y desde ese entonces me di cuenta de que lo mío era el servicio público”, agregó la Senadora.

Tanto Gálvez como Creel se presentaron a las instalaciones del PAN para comenzar su registro, sin embargo, tienen que hacerlo todavía en las sedes del PRI y del PRD; se espera que ambos visiten el inmueble del partido tricolor a las 13:00 horas.

AMLO CRITICA A XÓCHITL GÁLVEZ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la mañana de este martes que la Senadora Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de la oposición, de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, del empresario Claudio X. González, “de otros traficantes de influencia“, y de quienes buscan “regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país“.

Listo mi registro ante el Comité Organizador para ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. ✅ Estoy convencida que #MéxicoMereceMás.#XóchitlVa pic.twitter.com/TCeOheq8AQ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 4, 2023

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por las declaraciones que hizo ayer la aspirante a la Presidencia de México, quien lo acusó ayer de ser “machista”, luego de que López Obrador sostuviera que ella será la elegida para representar al bloque opositor en las elecciones del 2024.

“La escogieron a ella, tan es así que ya los que se dieron cuenta están declinando y no sólo eso, sino que se produjo una ruptura en este bloque conservador”, argumentó desde Palacio Nacional.

EL POLÉMICO MÉTODO DE SELECCIÓN

Después de que el PAN, el PRI y el PRD, integrados en la alianza Va por México, presentaran el pasado 26 de junio cómo será el método de selección de su candidata o candidato presidencial, pero ahora bajo el nombre del Frente Amplio por México, comenzó el decline de algunas y algunos aspirantes.

El Senador Germán Martínez Cázares; Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán; las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu; Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); y Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, mostraron sus inconformidades con el proceso y se hicieron a un lado de la contienda interna.

Mientras que las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel; Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y Enrique de la Madrid, extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunciaron que sí participarán bajo las condiciones planteadas.

Claudio X. González escribió ayer 3 de julio que aquel que resulte “responsable” del Frente Amplio va a ser electo mediante firmas y voto de la ciudadanía. Calificó que el proceso es inédito y que contará con cinco debates.

“Incluirá cinco debates y será conducido por un Comité Organizador mayoritariamente ciudadano. Esto en franco contraste con el caso de Morena, en donde -como todos sabemos- habrá una imposición presidencial de la candidata oficialista”, escribió.

El registro será del 4 al 9 de julio en la sede del Comité Organizador y deberán acudir a las sedes de sus partidos. Las y los aspirantes deberán presentar un currículum que acredite su participación en la vida política del país, además de la declaración 3 de 3 sobre sus recursos económicos y antecedentes de no violencia, un escrito donde confirmen sus razones para competir.

El 10 de julio el Comité organizador informará quienes concretaron el registro y desde el 12 de julio al 20 de agosto las personas aspirantes tendrán disponible una plataforma donde podrán registrarse en el padrón que participará en la selección.

El 10 de agosto se realizará un foro entre las y los aspirantes que hayan cumplido el requisito de sumar 150 mil firmas en al menos 17 entidades. Del 11 al 16 de agosto realizarán un primer sondeo de opinión, después de esta etapa se elegirán tres aspirantes, quienes participarán en cinco foros que se realizarán entre el 17 y 26 de agosto en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida.

Del 27 al 30 de agosto se realizará otro sondeo de opinión y el 3 de septiembre se darán a conocer los resultados del proceso de selección. Los resultados de la consulta tendrán un valor de 50 por ciento y el otro 50 por ciento de valor lo tendrá el segundo sondeo de opinión.

El proceso de fiscalización lo realizará el INE ya que el Frente Amplio por México será registrado ante el órgano electoral.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.