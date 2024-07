La tormenta tropical se desplaza hacia Tamaulipas; CFE restablece 93.5% de la energía

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Las labores para restablecer el suministro de energía eléctrica en los estados que sufrieron el impacto del huracán “Beryl” continúan por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que informó que ya se ha logrado restablecer el 93.5 por ciento del servicio en la Península de Yucatán.

De acuerdo con el último reporte emitido por la CFE, de los 427 mil 117 usuarios que se vieron afectados por el ciclón durante la mañana del viernes 5 de julio, ya se restableció el servicio a 399 mil 778, “los cuales representan el 19% del total de los 2.2 millones de usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán“, señaló la Comisión.

En su reporte, la CFE detalla que el suministro eléctrico en Campeche ya se restableció al 100 por ciento, mientras que en Quintana Roo y Yucatán se ha restablecido el 97 y 90 por ciento respectivamente.

“Beryl” quedó rebajado a una tormenta tropical desde el mediodía del viernes y, hasta ahora, se ha reportado un saldo blanco, mientras sigue su recorrido a una velocidad de desplazamiento de 20 kilómetros por hora (km/h) sobre el Golfo de México rumbo a la costa norte de Tamaulipas, donde se prevé que impacte durante la madrugada del lunes 8 de julio.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama resaltó que, junto con el saldo blanco, no hubo ningún reporte de rapiña en la entidad.

El huracán impactó con la fuerza de su Categoría 2 a las 5:05 horas, en la madrugada del viernes, a la Península de Yucatán, con un saldo blanco, sin muertos ni heridos, de forma preliminar y parcial, aunque inicialmente con algunas afectaciones materiales y de energía eléctrica.

El huracán golpeó el norte de Tulum, Quintana Roo, y con ráfagas de viento de 220 kilómetros por hora (km/h). La Alerta Roja se mantuvo hasta el mediodía en la zona y posteriormente bajo a Alerta Amarilla, por lo que se invitó a la población a seguir tomando diversas precauciones.

“Los aeropuertos de Cozumel, Cancún y Tulum, sin afectaciones”, añadió. Sin embargo, ahora viene la etapa de reinstalar la energía eléctrica.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dijo por su parte que “ayudó que el ojo del huracán se achicó, los vientos circulantes pasaron más rápido, a 24 m/h, lo que produce que las lluvias se vayan dispersando”. Se disipó la lluvia, tuvimos una tregua de la naturaleza, en la mañana de este viernes. Hay afectaciones en Benito Juárez y Solidaridad, que son las zonas más habitadas, pero tenemos hasta este momento saldo blanco”, completó.

El Presidente López Obrador pidió que la gente “no salga todavía a la calle, por la cuestión de la energía eléctrica. “Es muy importante comunicarle a la población, sobre todo de Tulum, Solidaridad y José María Morelos, que no salgan todavía, que esperen a que pase el huracán al 100 por ciento, todo esto unido [las afectaciones] puede representar un riesgo para la población”, insistió Velázquez, quien recordó que la zona sigue en alerta roja hasta nuevo aviso.

Por último, confirmaron que hay 25 mil 611 elementos de respuesta ante el paso del huracán. Son 4 mil 150 uniformados del Ejército; mil 128 de la Marina, 4 mil 451 de la Guardia Nacional; y 2 mil 189 elementos de la CFE.

Al mediodía, la Gobernadora Lezama informó que ya se había reactivado la actividad económica, así como el transporte público, en toda la entidad. Posteriormente, la mandataria informó que las condiciones climáticas en la entidad permitieron que se levantara la Ley Seca en Quintana Roo.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Cancún reanudó sus actividades en algunas aerolíneas; sin embargo, la mayoría permanecen cerradas.

Autoridades aeroportuarias indicaron que sólo acudan personas que tengan confirmación de la aerolínea, ya que no se garantiza un pasaje de regreso.

Por otra parte, el día de hoy se contabilizaron 332 cancelaciones, de las que 166 son salidas y 166 llegadas, además de 76 retrasos, de acuerdo con el reporte de Grupo Aeroportuario del Sureste.

“BERYL” BAJA A CATEGORÍA 1 Y LUEGO A TORMENTA TROPICAL

En el corte de las 15:30 horas de este viernes, “Beryl” ya es una Tormenta Tropical, y su centro se localiza en tierra a 50 km al noreste de Mérida, Yucatán, y 55 km al este-sureste de Progreso.

Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h. “Beryl”, además, mantendrá lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, e intensas (de 75 a 150 mm) en Chiapas y Tabasco. Todas las lluvias serán con descargas eléctricas.

Prevalecerán las rachas de viento de 100 a 120 km/h en Quintana Roo y Yucatán, de 70 a 90 km/h en Campeche y el oleaje de 2 a 4 metros de altura con posibles trombas marinas en las costas de dichas entidades.

En el corte de las 9:00 horas, la Conagua había informado que el huracán bajó de intensidad a uno de Categoría 1, y “se localiza en tierra a 95 km al noroeste de Dzilam, Quintana Roo, y a 160 km al este-sureste de Progreso, Yucatán”.

“Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 km/h. Las bandas nubosas de Beryl ocasionarán lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, indicó la dependencia.

Además, provocará lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Chiapas y Tabasco; rachas de viento de 100 a 120 km/h en Yucatán y Quintana Roo, de 70 a 90 km/h en Campeche, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Se establece zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Allen hasta Cancún, Q. Roo, incluido Cozumel; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Cancún hasta Cabo Catoche, Q. Roo; zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cancún hasta Campeche”, concluyó.

“BERYL” ENTRA COMO CATEGORÍA 2 EN QROO

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el huracán arribó a esa entidad con una velocidad de desplazamiento de 24 km/h y vientos sostenidos de 175 km/h.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, solicitó a la población local no salir de casa debido a los fuertes vientos que se registran en el estado.

A través de sus redes sociales, la Gobernadora compartió una serie de imágenes que dan muestra de los daños ocasionados por “Beryl”. En dichas imágenes se pueden apreciar techos de lámina y algunos árboles caídos.

En el corte de las 6:00 horas (tiempo local), “Beryl” se localizaba en tierra a 25 km al nor-noroeste de Tulum, Quintana Roo, y a 235 km al este-sureste de Progreso, Yucatán.

AUTORIDADES, VIGILANTES

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, Quintana Roo, incluido Cozumel; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, Quintana Roo, así como zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cancún, Quintana Roo, hasta Campeche, Campeche.

Sus bandas nubosas ocasionan esta madrugada lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Campeche, Quintana Roo y Yucatán; intensas (de 75 a 150 mm) en Chiapas y Tabasco; rachas de viento de 175 a 215 km/h, oleaje de 6 a 8 metros (m) de altura, marea de tormenta de 3 a 5 m y posibles trombas marinas en costas de Quintana Roo y Yucatán, así como rachas de viento de 120 a 140 km/h y olaje de 4 a 6 m de altura en costas de Campeche.

#Beryl makes landfall over the Yucatán Peninsula of Mexico as a Category 2 Hurricane with winds of 110 mph (175 km/h) 🌀 pic.twitter.com/S0QoRL71Fr

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 5, 2024